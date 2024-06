Ex allievo di Amici si registra mentre fa sesso: è polemica

Un ex allievo di Amici si è registrato mentre fa sesso con la fidanzata e ha usato il suono come intro di un brano: polemica sui social.

Protagonista dell’episodio è Malìa, ex concorrente del programma Amici di Maria de Filippi. Nella intro del suo nuovo brano appena pubblicato, “CARNALE.bagnarci“, il giovane artista ha deciso di utilizzare una registrazione fatta mentre era a letto con la sua fidanzata. Un gesto sicuramente d’impatto che però non è stato apprezzato da tutti: sui social sono piovute le critiche.

Malìa: il video su Tik Tok

Il cantante ha annunciato questa idea decisamente originale ai fan con un video su Tik Tok. All’inizio il ragazzo è solo ed esordisce davanti alla telecamera: “Mi sono registrato mentre facevo l’amore. E adesso vi spiego perché“. Nella clip successiva si vede Malìa che si avvicina alla fidanzata, i due brindano poi lui gli espone il suo progetto.

“Mi serve solo che ci registriamo con il microfono mentre lo facciamo, perché vorrei metterlo come intro nel mio nuovo pezzo” – dice. All’inizio lei non sembra molto convinta: “Ma quindi mi si riconosce?“. Lui la rassicura: “No va beh, ovviamente prendo una parte in cui non si sente la tua voce“. A questo punto la ragazza, di cui non si vede mai il volto, si convince: “Figata, ci sta“.

A questo punto Malìa prende la ragazza in braccio e i due si dirigono in camera da letto. Stacco, nella scena successiva si vede il cantante che porta l’audio in sala di registrazione e lo fa sentire ad alcuni collaboratori ignari di tutto. “Hai capito cos’è?” – chiede il cantante. E il collaboratore: “Tipo pioggia?“. “No, sono io che scopo“. Alla fine la canzone è stata veramente pubblicata ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Tutto purché se ne parli

Come era prevedibile e probabilmente anche voluto dal cantante, questa strana espressione artistica ha ricevuto moltissime critiche online. Sui social gli utenti hanno accusato Malìa di aver perso la dignità per un po’ di visibilità in più. “Tu e la tua tipa fate a gara a chi ha più cromosomi. Indecente.” – si legge su Instagram.