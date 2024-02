Alla domanda “C’è speranza che torni con Chiara” postagli dall’inviato Michel Dessì, Fedez ha dato una risposta lapidaria.

Fedez continua ad essere perseguitato dai giornalisti. In particolare, Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, sembra non volergli dare tregua: ha nuovamente raggiunto il rapper per strada e gli ha chiesto se ci siano delle speranze che torni insieme a Chiara Ferragni. La risposta di Fedez è stata lapidaria.

Fedez risponde all’inviato di Pomeriggio 5

Michel Dessì ha fermato Fedez che era appena sceso dalla macchina. “Da buon uomo del Sud non potevo non accogliere il suo invito!” esordisce l’inviato porgendo al rapper un cornetto rosso portafortuna. Un dono di cui Fedez in questo momento ha estremamente bisogno.

Fedez sta al gioco e risponde: “Ho appena messo giù il telefono con Myrta Merlino io, scusa!”. E Michel: “E’ vero?”. A questo punto il rapper controbatte: “Giuro! E ha detto che sei licenziato! No scherzo!!! T’immagini? Avrebbe fatto molto ridere, no?”.

Fedez

Oggi, come se tutte le sfighe dell’ultimo periodo non fossero abbastanza, Fedez si è scheggiato un dente durante un allenamento di box. “Tutto è contro di lei” – scherza Dessì. Poi gli assicura che il corno “è potentissimo”. Fedez risponde: “Ti do una massima, vuoi una massima? Non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo!”.

Fedez e la rottura con Chiara Ferragni

Poi Dessì pone a Fedez la fatidica domanda, di cui tutti vorremmo sapere la risposta: “Senta ma, mi dica una cosa, posso solo una domanda? Un po’ più seria. Ha visto che molti hanno detto che c’è speranza che torniate insieme, per via delle fedi. Poi i giornali amplificano, scrivono… C’è questa speranza?”.

“Ma secondo te, te lo vengo a dire a te?”, risponde Fedez. Ma il giornalista non demorde: “Non lo so, una speranza basta!”. A questo punto il rapper gli dà una risposta lapidaria facendo ricorso ad un famosissimo detto popolare: “Chi vive sperando muore… Disperato” – dice.

Chiara Ferragni e Fedez

Questa è già la seconda volta che Fedez, intervistato da Michel Dessì sulla crisi con Chiara Ferragni, dà una risposta evasiva. La scorsa volta aveva detto: “Se confermo la rottura? Secondo voi anche se fosse vengo a dirlo a voi? Ha senso che venga a raccontare i problemi della mia vita a voi?“.

