Ieri sera, a Roma, Claudio Baglioni ha tenuto il suo ultimo concerto in un palazzetto: è il primo passo verso l’addio definitivo alle scene.

Claudio Baglioni le aveva già annunciato: vuole ritirarsi definitivamente dalle scene nel 2026. Ieri sera, al Palazzo dello sport Roma, il cantautore ha tenuto l’ultimo concerto in una grande arena indoor della sua carriera. Lo show è durato 3 ore: al termine la commozione dei fan era palpabile.

Claudio Baglioni: l’addio alle scene

“Chiamo il mio giro d’onore.”— aveva anticipato Baglioni a Milano, durante la prima data del tour nei palasport – “Vorrei cantare e suonare ancora per 1000 giorni e concedermi quello che fanno a volte proprio gli sportivi, quel giro in cui rallenti un po’ e finalmente passi tra le persone a goderti l’ultimo applauso”.

Ieri sera il cantautore ha chiuso il suo ultimo tour, “aTuttocuore“, a Roma, con uno spettacolo che è durato 3 ore. La performance è sembrata più uno spettacolo teatrale, un musical, che un semplice concerto. Claudio Baglioni, al centro della scena, era infatti circondata da ben 80 performer che hanno animato tutte le canzoni eseguite sul palco.

La “Lupa Capitolina” a Baglioni

All’evento di martedì sera era presente anche Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale. Al termine del concerto ha fatto sapere al cantautore romano che è sua intenzione conferirgli la Lupa Capitolina in Campidoglio nelle prossime settimane.

Claudio Baglioni

“Interprete, musicista e cantautore, in 50 anni di straordinaria carriera Claudio Baglioni ha segnato come pochi altri la storia della musica italiana con oltre 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo ed indimenticabili concerti. Il legame di Baglioni con Roma è indissolubile e ha lasciato un segno musicale indelebile nella cultura e nell’immaginario collettivo della Capitale” – si legge in una nota del Campidoglio.

Riproduzione riservata © 2024 - NM