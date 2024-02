No, Annalisa e Bianca Balti non sono sedute in seconda fila. Eppure, così potrebbe apparire. Il perché sta tutto in un comportamento attuato in alcune circostanze da individui maschili a discapito delle persone che condividono con loro una porzione di spazio. In questo caso, le due star Michele Morrone e Alton Mason, durante una sfilata della fashion week, occupano visivamente e materialmente la seduta oltre le reali necessità, limitando il perimetro di movimento e permanenza delle due donne sedute accanto. Con “manspreading” si intende l’abitudine di un uomo a divaricare le gambe in maniera sproporzionata, occupando uno spazio a sedere eccessivamente ampio rispetto all’effettivo bisogno, arrivando a sottrarne in parte alle persone sedute accanto, costrette ad adattarsi alle conseguenze di un atteggiamento scorretto e irrispettoso. Il manspreading è classificato come una forma di micromaschilismo quotidiano legato a cattive abitudini che si tramandano attraverso un’educazione patriarcale che giustifica questo gesto socialmente accettato – e legittimato – ma non per questo corretto. L’appropriazione dello spazio compie un salto dalla dimensione psicologica a quella fisica. Sono numerose le testimonianze di passeggeri e passeggere che denunciano questo comportamento diffuso sui mezzi pubblici. Questa non è un’abitudine sana e rispettosa, ma rappresenta un ingombro sociale, culturale e psicologico. Chiudete ste gambe e occupate il vostro posto. Credits video: Federico Rocca