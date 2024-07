Fedez ha spiegato quali sono le sue condizioni di salute e i motivi che lo hanno portato al ricovero: ecco cosa ha detto.

Ieri Fedez ha rivelato di essere stato nuovamente portato d’urgenza in ospedale a causa di un’altra emorragia interna. La notizia è immediatamente diventata virale online alimentando le speculazioni sulle cause che avrebbero portato il rapper all’ennesimo ricovero. Adesso Federico ha deciso di spiegare tramite i social quali sono le sue condizioni di salute attuali e il motivo di ciò che gli è successo.

Fedez: “Vi spiego quali sono davvero le mie condizioni di salute”

La foto postata ieri da Fedez mentre era steso su un lettino di ospedale ha fatto il giro del web ed ha ricevuto moltissimi commenti. Se alcuni si sono preoccupati per la salute del rapper, altri lo hanno accusato di condurre una vita troppo risoluta, insinuando che il ricovero sia stato causato dall’utilizzo di droghe o alcol. Questa mattina è stato proprio Fedez a spiegare come stanno realmente le cose.

Con un video condiviso nelle sue storie Instagram, il rapper ha spiegato: “Ciao a tutti, buongiorno. Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute visto che sto leggendo articoli online alcuni totalmente basati non so su cosa. Addirittura parlano di mio abuso di alcol e di droghe: non è assolutamente così“.

Il videomessaggio rivolto ai fan

Fedez ha poi proseguito: “Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che là dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi, nel punto dove è stato ricucito (scusate non sono un tecnico) sono più fragile nell’avere ulcere, emorragie, insomma sanguinamenti“.

Fedez

Poi ha aggiunto, cercando di rassicurare i fan: “Fortunatamente rispetto all’emorragia che ho avuto l’ultima volta è stato un sanguinamento minore“. Il rapper ha poi ringraziato i fan per l’affetto e il sostegno: “Grazie a tutti per i messaggi che sono veramente di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista“.

Infine, dopo il video di spiegazione, Fedez ha pubblicato una seconda storia in cui parla dei suoi progetti per l’estate. “Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti questa estate. Spero di sì perché non vedevo l’ora di suonare” – ha rivelato. Sembra comunque che entro oggi Federico potrebbe essere dimesso dall’ospedale.