Fedez è stato ricoverato d’urgenza per un’emorragia interna

Fedez è stato di nuovo ricoverato d’urgenza per un’emorragia interna: la foto condivisa sui social preoccupa i fan.

Fedez è finito per l’ennesima vota in ospedale: questa voltala causa del ricovero è stata un’emorragia interna. Lo ha fatto sapere lo stesso rapper che nelle storie Instagram ha condiviso una foto dal lettino da ospedale.

Fedez, ricovero d’urgenza: preoccupazione per i fan

Nella mattina di giovedì 11 luglio, Fedez ha pubblicato una foto che lo vede steso su un lettino di ospedale, coperto dal telo verde tipico del pronto soccorso. Il rapper si copre gli occhi con le mai ma fa il segno di vittoria con dita. “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne” – ha scritto Federico cercando di ironizzare sulla drammatica situazione.

Dopo pochi minuti ha condiviso, sempre nelle storie Instagram, alcuni versi: “Sbagli se pensi che non ho mai amato Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato I buchi allo stomaco che mi son fatto Per tutto lo schifo che ho accumulato“. Sotto ha poi commentato: “Pensare che l’ho scritta ieri notte“. Il rapper non ha aggiunto altro, anche se i riferimenti alla sua ex, Chiara Ferragni, sembrano evidenti.

In un’ultima storia, Fedez ha poi sentitamente ringraziato i medici e gli infermieri del Policlinico di Milano “che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi”. Un messaggio che ha destato molta preoccupazione nei fan del cantante.

Fedez anteprima

I problemi di salute dopo il tumore al pancreas

Non è la prima volta che Fedez viene ricoverato d’urgenza per problemi di salute. Il rapper era già stato ricoverato per un’emorragia interna nel settembre del 2023 ed era stata causata da due ulcere. Recentemente è poi sparito dai social per diversi giorni ad ha rivelato di essere stato in ospedale senza però aggiungere ulteriori dettagli.