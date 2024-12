Fedez offre una canna a Vannacci: ecco come ha reagito

Roberto Vannacci è stato ospite del “Pulp Podcast” di Fedez: per provocarlo il rapper gli ha offerto una canna.

Il nuovo “Pulp Podcast” di Fedez va fortissimo. Dopo la puntata lancio sulla Sindrome di Tourette e l’intervista a Francesca Immacolata Chaouqui sui segreti del Vaticano, questa settimana il rapper e Mr. Marra hanno avuto nel loro show un ospite speciale: Roberto Vannacci.

Durante la puntata, Federico Lucia ha deciso di provocare l’ospite offrendogli una canna: scopriamo come ha reagito il generale!

Fedez: l’invito a Roberto Vannacci

Durante la sua intervista a La Zanzara, Fedez aveva lasciato tutti senza parole dichiarando che “Vannacci è dieci spanne sopra Elly Schlein per capacità comunicativa“. Il generale, lusingato dalle parole del rapper, ha deciso di accettare l’invito e partecipare alla nuova puntata di “Pulp Podcast“.

“Puntata a prova di subdoli disinformatori e decontestualizzatori professionisti; un’ora e mezza di acceso ma rispettoso dibattito con Roberto Vannacci” – ha scritto Fedez su Instagram per lanciare il nuovo episodio del suo show.

Fedez: la curiosa offerta al generale

Nel corso della puntata sono stato affrontati moltissimi argomenti, dalla politica al fascism o, ma uno dei momenti più discussi è stato quando Fedez ha offerto una canna al Generale Vannacci.

“Lei conosce se stesso ma non conosce il suo nemico: vuole fare un tiro?” – dice provocatoriamente il rapper porgendo la canna al suo ospite. Lui, fingendo di non capire, replica: “Cos’è, un sigaro?”. “No, è una canna” – dice Federico sorridendo. Come era prevedibile il generale ha declinato l’offerta: “Lasciate perdere le droghe”.

Roberto Vannacci

La puntata è poi proseguita con un dibattito acceso che ha toccato moltissimi argomenti tra cui le droghe e l’alcol. Quando Mr. Marra ha parlato della tossicità del vino, Vannacci ha replicato: “No, no, non è così… Che la molecola dell’alcol sia tossica è un dato scientifico. Però hanno dimostrato che l’uso moderato, soprattutto durante il pasto, di vino abbassa rilevantemente la causa di morte e le morti statisticamente…“.