Naska “nudo” al Forum di Assago: è polemica

Durante il suo primo concerto al Forum di Assago, Naska è salito sul palco praticamente nudo: si è subito accesa la polemica.

Per il suo primissimo concerto all’Unipol Forum di Assago, Diego Caterbetti, in arte Naska, ha scelto un look davvero insolito che non è decisamente passato inosservato.

Il rapper è salito sul palco completamente nudo, indossando solamente uno slip color carne impreziosito da un singolare dettaglio: un calzino appeso proprio in corrispondenza del membro. Sui social questa scelta di stile ha acceso la polemica e attirato molte critiche. Scopriamo tutti i dettagli!

Naska: il look nude al Forum di Assago

Alcuni utenti hanno cercato di difendere Naska, sostenendo che il suo look fosse un omaggio ai Red Hot Chili Peppers, che in una loro storica esibizione cantarono nudi, con solo un calzino messo a coprire i genitali degli artisti.

La scelta di Naska ha inevitabilmente sollevato una tempesta sui social, con le piattaforme che si sono trasformate in vere e proprie arene virtuali. Da un lato vi sono stati coloro che hanno applaudito la decisione dell’artista, riconoscendo un gesto di libertà espressiva o addirittura di rispetto, avendo comunque conservato una certa “copertura”.

Dall’altro, una fazione non trascurabile ha sollevato questioni di genere, accusando la società di misurare con pesi e misure diverse le libertà espressive in base al sesso dell’artista.

La polemica e i commenti su X

Secondo la maggior parte delle persone che hanno preso parte alla discussione, infatti, Naska è stato di cattivo gusto. Se lo avesse fatto una donna, scrivono, si sarebbe scatenato un vero e proprio putiferio. Cosa peraltro già successa in passato e per look molto meno “nudi” di quello scelto dal rapper.

Su X, ex Twitter, si legge: “E poi devo leggere chi caga il ca**o ad Annalisa per il reggicalze o a Elodie per i body“. Un altro utente sottolinea: “E poi Elodie viene massacrata per un body prova a non dire misoginia“. E ancora: “Se l’avesse fatto una donna chissà cosa avrebbero scritto e detto“.