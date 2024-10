Fedez ha una nuova fidanzata: le ultime indiscrezioni

Secondo le ultime indiscrezioni Fedez avrebbe una nuova fidanzata e questa volta la relazione sarebbe seria: scopriamo tutti i dettagli!

Dopo un’estate passata all’insegno del divertimento e dei mille flirt, sembra che Fedez abbia finalmente trovato un nuovo amore. A lanciare il gossip è stato il giornalista Gabrele Parpiglia, secondo cui questa volta si tratterebbe di “una storia seria”: scopriamo tutti i dettagli.

Fedez: chi è la nuova fiamma

Dopo il dissing con Tony Effe e lo scandalo del bodyguard arrestato, il rapper è completamente sparito dei social. In molti si aspettavano che sarebbe ricomparso il15 ottobre, giorno del suo 35esimo compleanno, ma così non è stato.

Secondo Parpiglia questa volta la sparizione di Fedez non sarebbe dovuta ad un ricovero urgente in ospedale ma a ben altre ragioni. Sul profilo X del giornalista si legge: “Nuova fidanzata per Fedez. Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Alt… non una ragazza più giovane ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc. Ottima famiglia. Domani vi dirò tutto“.

Fedez

Per ora quindi l’identità della nuova fiamma di Fedez rimane completamente avvolta nel mistero. Non ci resta che attendere per scoprire se il gossip verrà o meno confermato.

Fedez: le dichiarazioni di Taylor Mega

La notizia del nuovo amore di Fedez arriva a breve distanza dalle dichiarazioni di Taylor Mega. L’influencer ha rivelato di aver avuto una storia con Fedez mentre lui era sposato con Chiara Ferragni, smentendo però l’esistenza di un tradimento dato che i due avrebbero avuto a suo dire una relazione aperta.

Queste parole avevano suscitato molte polemiche e interrogativi, soprattutto dopo la reazione arrabbiata di Ferragni, che aveva negato fermamente di aver mai condiviso un rapporto di questo tipo con Fedez.

Fedez, al centro di questi nuovi sviluppi sentimentali, si mostra reticente nel rispondere alle domande, preferendo mantenere un profilo basso sulla questione. La notizia della sua nuova relazione emerge quindi in un contesto già ricco di speculazioni, contribuendo a far luce su un cambiamento significativo nella vita del rapper.