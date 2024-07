Fedez, gita in barca con Johnny Depp: le foto

Fedez ha postato le foto della sua gita in barca a Saint Tropez: il rapper si gode la vacanza e insieme a lui c’è anche Johnny Depp.

La prima estate da single di Fedez ha decisamente catturato l’attenzione del pubblico e delle riviste di gossip. Tra vacanze esotiche e notti in discoteca, l’artista non si risparmia e condivide su Instagram tutte le sue avventure, tra cui spicca l’ultima in ordine di tempo: una giornata in barca con la star americana Johnny Depp.

Fedez e Johnny Depp: la gita in barca a Saint Tropez

A Saint Tropez, una delle mete predilette delle celebrità per le vacanze estive, Fedez ha sorpreso i suoi fan con un’ospitata di eccezione: l’attore Johnny Depp. In un ambiente lontano dal caos mediatico, i due hanno condiviso alcune ore di svago immortalate in un selfie e alcune foto postate sui social. Sotto al post, una didascalia rappresentata da una singola emoji: una bandiera dei pirati.

Questo post, diventato subito virale, ha raccolto oltre 254mila like in poche ore e numerosi commenti entusiasti da parte dei follower. Immancabile come sempre la presenza di Silvio, il cucciolo di Golden Retriver di Fedez, che compare in diverse foto sempre rilassato e coccolato da tutti.

Un’estate ricca di avventure

La vita di Fedez sembra essere un continuo viaggio alla scoperta di nuovi luoghi e nuove amicizie. Dopo essersi concesso soste in location da sogno quali Miami, la California per il famoso Coachella Festival e la splendida Puglia, ora è il momento della Costa Azzurra.

Nonostante la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez dimostra di saper affrontare questo nuovo capitolo della sua vita senza perdere l’entusiasmo per le piccole e grandi gioie che questa gli riserva, mantenendo sempre un legame stretto con i suoi figli Leone e Vittoria.