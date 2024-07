Elodie: crisi con Andrea Iannone? Le ultime indiscrezioni

C’è aria di crisi tra Elodie e Andrea Iannone? Sembra che i due abbiano avuto un importante litigio a Manchester.

La storia tra d’amore tra Elodie e Andrea Iannone potrebbe star attraversando un periodo turbolento. Dopo due anni di passione travolgente, durante i quali hanno attraversato varie difficoltà tra cui la squalifica per doping del pilota di moto GP, tra i due potrebbe esserci aria di crisi.

Sembra infatti che la cantante e il centauro abbiano avuto un’aspra discussione a Manchester: scopriamo gli ultimi rumors.

Elodie e Andrea Iannone: aria di crisi?

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Elodie starebbe riflettendo se sposare o meno Iannone. Tra il matrimonio della madre a giugno e quello di Diletta Leotta di poche settimane fa, sembrava che la cantante si stesse convincendo a fare il grande passo.

Ora però, potrebbe non essere più così sicura. Litigi frequenti con il compagno e preoccupazioni legate alla sua carriera starebbero spingendo Elodie a tirare il freno a mano e a riconsiderare la sua decisione.

Elodie

Elodie e Andrea Iannone: il litigio a Manchester

Proprio le preoccupazioni di Elodie legate al suo lavoro potrebbero essere il motivo della lite che i due hanno avuto a Manchester e che sembra si sia risolta durante il volo di ritorno.

La cantante non starebbe vendendo abbastanza biglietti per i concerti del suo prossimo tour e questo le procurerebbe notevole ansia e stress. Questa situazione di incertezza sta avendo delle ripercussioni anche sul rapporto con il compagno portando i due ad avere frequenti discussioni.

Il matrimonio, che sembrava imminente, rimane per ora in sospeso.n Elodie e Iannone per il momento non ha commentato le voci sulla presunta crisi: solo il tempo ci dirà se la coppia riuscirà a superare questo periodo turbolento e a ritrovare l’armonia che ha sempre contraddistinto la loro storia.