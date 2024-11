Fedez: dopo Muschio Selvaggio, in arrivo un nuovo podcast

Fedez ha pubblicato delle storie Instagram in cui lascia intendere di star lavorando ad un nuovo progetto: scopriamo tutti i dettagli!

Sono ormai diversi mesi che, a seguito della controversia legale con Luis Sal, Fedez ha abbandonato la realizzazione del suo podcast Muschio Selvaggio. Il rapper adesso sembra pronto ad iniziare un nuovo progetto, questa volta insieme a Davide Marra, noto come Mr. Marra, podcaster con cui aveva già collaborato dopo la rottura con Luis.

Fedez: primi dettagli sul nuovo podcast

Per il momento Fedez ha svelato pochissimi dettagli sul nuovo podcast: non si sa né il nome né il format. Nelle sue storie Instagram il rapper ha condiviso un video di lui e Mr. Marra che salgono le scale dello studio di registrazione e fanno un piccolo tour.

In una clip in particolare si vede il rapper seduto su una poltrona e alle sue spalle si intravede una scritta al neon di cui si leggono solo le ultime lettere “cast”. Molto probabilmente si tratta del nome, non ancora svelato, del suo nuovo podcast.

Fedez

La frecciatina a Marco Travaglio

Sempre nelle sue storie Instagram, Fedez ha anche lanciato una frecciatina al giornalista Marco Travaglio con cui aveva avuto un’accesa discussione durante la sua ospitata a Muschio Selvaggio.

“Non mi piace fare processi agli assenti” – ha scritto Federico in una storia in cui ha pubblicato una foto del giornalista messa all’interno di una cornice. SI tratta di una citazione delle parole pronunciate da Travaglio quando, durante la puntata del podcast, si trovò a dover difendere Selvaggia Lucarelli dalle accuse del rapper.

Parlando dei motivi dell’astio di Fedez nei confronti della giornalista de Il Fatto Quotidiano, Travaglio aveva affermato provocatoriamente: “È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi“. Forse per il rapper è arrivato il momento di prendersi la rivincita?