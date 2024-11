Al Bano punta a Sanremo: “Spero che la canzone piaccia a Conti”

Al Bano vuole tornare ancora a Sanremo: dopo il rifiuto di Amadeus, quest’anno spera di colpire Carlo Conti con la sua nuova canzone.

Dopo ben 15 partecipazioni all’attivo e innumerevoli apparizioni come ospite, Al Bano sogna ancora di calcare il palco dell’Ariston partecipando a Sanremo 2025. Si era candidato anche lo scorso anno, ma la sua canzone non era stata scelta da Amadeus: questa volta spera di riuscire a colpire Carlo Conti, nuovo direttore artistico del Festival.

Al Bano: le sue parole su Sanremo 2025

Nonostante le molteplici partecipazioni passate, Al Bano vuole a tutti i costi di ritornare sul palco dell’Ariston, dimostrando una passione e una dedizione alla musica che il tempo non sembra scalfire.

“Io voglio andare a Sanremo“ – ha rivelato il cantante a La Presse – “E spero che la canzone che presenterò piaccia. A Carlo Conti, alla giuria e poi a tutti“. In realtà i brani che ha presentato sono due: “Uno parla d’amore, l’altro invece è sull’amore come strumento di pace in questa epoca di guerra“.

Al Bano

L’attesa per l’annuncio ufficiale dei partecipanti alla prossima edizione del Festival è palpabile e Al Bano è ottimista riguardo alla sua inclusione nella lista. Ad Adnkronos ha raccontato di aver già incontrato Carlo Conti: “Gli ho detto: ‘Non ho visto il mio nome, per caso ci hai ripensato? Ma lui mi ha assicurato di no e che tutto sarà fatto il 2 dicembre”.

L’esclusione da Sanremo 2024

L’obiettivo per il cantante è partecipare come concorrente, non essere invitato come ospite: “La bellezza di Sanremo è la gara. Ho iniziato a partecipare al Festival da solo e voglio finirlo da solo“. Riguardo la sua assenza a Sanremo 2024, Al Bano ha spiegato di essere stato escluso dall’allora direttore artistico: “Io volevo andare in gara anche lo scorso anno, ma Amadeus mi ha dato il bidone“.