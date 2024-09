Fedez contro Tony Effe: la lite infiamma i social

Fedez e Tony Effe hanno litigato: sui social è partito il dissing a colpi di rime ed insulti. Scopriamo cosa è successo!

La tensione tra Fedez e Tony Effe va avanti da quest’estate, quando il trapper romano ha rifiutato una collaborazione al collega di Rozzano, che gli aveva chiesto di scrivere una strofa per il suo ultimo singolo. Adesso tra i due è guerra aperta con tanto di dissing a suon di rime rappate e insulti tramite le storie Instagram. Vediamo meglio cosa è successo.

Fedez vs Tony Effe: le frecciatine nelle storie Instagram

Tutto è iniziato da una storia che Tony Effe ha pubblicato su Instagram in cui compare una frase scritta in bianco su sfondo nero a cui ha aggiunto da tre emoticon che rappresentano un diavoletto. “Non svegliare mai il cane che dorme” – si legge.

Qualche ora dopo, Fedez ha fatto una storia sul proprio profilo con la frase: “Non svegliate il cane che dorme che è un casino poi“. Lo sfondo in questo caso è la foto di un cagnolino pitturato in strada, con una emoticon ironica. Difficile credere che possa trattarsi di una semplice coincidenza. Qualche ora dopo, infatti, è arrivata la risposta del trapper romano.

Tony Effe

Il dissing a suon di rime

A questo punto Tony Effe è passato direttamente al dissing con delle barre rap rivolte inequivocabilmente a Fedez e pubblicate sempre su Instagram: “Chiara dice che mi adora. Non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia (si riferisce a Niky Savage, rapper con cui Fedez ha appena fatto uscire una canzone). Ti comporti da tr**a. La tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo. Guardami, sono bellissimo. Fai beneficenza ma rimani un viscido“.

Immediata la replica di Fedez: “Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo bellezza“. Tony Effe risponde ancora: “Ti aspetto pinocchio“. A chiudere, solo per il momento, il litigio è stato Fedez che, appena rientrato in hotel dopo un concerto a Reggio Calabria, si è messo subito a scrivere una barra per replicare all’attacco di Tony Effe.

Tra le storie Instagram il rapper ha condiviso lo screen di un testo, sfocato ed illeggibile, finito di scrivere alle 5:48 del mattino. Un’emoticon della clessidra lascia intendere che bisognerà attendere prima di ascoltare la sua risposta, ma sicuramente non per molto. Il motivo della lite, per ora, rimane un mistero.