Emma, “Distrutta dalla vita, shockata”: ecco il motivo

In un video Tik Tok Emma Marrone ha svelato ai fan una delle sue più grandi paure: scopriamo di cosa si tratta!

Emma è sempre molto autoironica e anche questa volta ha utilizzato i social per condividere con leggerezza uno degli aspetti della vita quotidiana che le genera più ansia: prendere l’aereo. Un bel problema per chi, come lei, è sempre in giro per l’Italia e non solo. Vediamo cosa ha detto la cantante nel video caricato su TikTok.

Emma: il video su TikTok

“Volevo approfittare di questa piattaforma per esprimere un pensiero. Invidio tutte le ragazze che in aeroporto, fanno la skincare, la beauty routine, i trucchi” – ha esordito Emma nel video caricato sulla nota piattaforma social.

“Io invece sono seduta in un angolo a dire il rosario per combattere gli attacchi di panico. Come fate? Ogni volta che devo prendere un aereo sto distrutta dalla vita.” – scherza la cantante, mostrandosi in attesa al gate dell’aeroporto visibilmente preoccupata – “L’ultima cosa che mi viene in mente di fare è farmi una maschera perché non ce la faccio, sono completamente shockata. Comunque brave, come si fa a non avere paura di volare? Aiutatemi“.

La reazione e i consigli dei fan

In meno di 24 ore, il video di Emma ha superato i 2,7 milioni di visualizzazioni e i fan hanno preso molto sul serio la sua paura di volare. Nei commenti le sono arrivati tantissimi consigli, con rimedi anche naturali, per superare l’ansia e vivere più serenamente il viaggio in aereo.

Questa ansia non è una rarità: si stima infatti che una vasta maggioranza degli italiani, il 78% per l’esattezza, preferirebbe evitare completamente il viaggio aereo, non solo a causa della paura di volare in sé, ma anche per l’angoscia legata alla possibilità di perdere i bagagli, oltre ad altri motivi.