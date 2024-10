Elettra Lamborghini, accuse di evasione fiscale: “Infondate”

Elettra Lamborghini è stata accusata di evasione fiscale per un 1 milione di euro: la cantante si è dichiarata estranea ai fatti.

Le accuse di evasione fiscale nei confronti di Elettra Lamborghini riguardano i suoi incassi ottenuti con l’attività di influencer negli anni 2021 e 2022. Secondo alcune indiscrezioni la cantante avrebbe omesso di dichiarare un totale di 1.075.373 euro, ma lei ha negato tutte le accuse.

Elettra Lamborghini: le accuse di evasione fiscale

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, l’ipotesi di evasione sarebbe emersa a seguito dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza sui profitti che provengono dai profili social dei più noti influencer. Oggetto di accertamento è stata la Deseos ent. Srl, società costituita nel 2019 dalla stessa Elettra Lamborghini.

La difesa su Instagram

La cantante ed influencer si è sempre dichiarata innocente. Ieri, su Instagram, Elettra si è nuovamente dichiarata estranea ai fatti ed ha commentato l’indiscrezione che la riguarda definendola “ totalmente infondata”.

Nelle sue storie si legge: “Sono molto sorpresa dall’articolo che ritengo totalmente infondato e incorretto che è partito da una testata giornalistica bolognese. E quello che ne è conseguito con la sua diffusione. Io e la società a me riferita abbiamo sempre fatturato e dichiarato annualmente. Le verifiche fiscali sono abituali e il mio commercialista ne è ovviamente sempre al corrente“.

Qualche ora dopo ha concluso: “Non parlerò più della cosa, né sentirete più parlarne perché non corrisponde assolutamente a verità, ma nonostante sia abituata (e consapevole che faccia parte del gioco) ai mille contenuti non veritieri che appaiono in Internet su di me, voglio specificare ulteriormente la mia versione visto che i giornali riportano solo le testate che a loro fanno comodo e non hanno riportato la mia smentita di ieri…quello che è stato scritto è assolutamente infondato. Io dichiaro tutti gli incassi e ho pagato tutte le tasse, così come la mia società. Il caso e chiuso“.