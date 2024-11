Elton John, gravi le condizioni di salute: “Non vedo nulla”

A causa di una grave infezione, Elton John ha perso la vista ad un occhio: non riesce più a lavorare al suo nuovo album.

Ospite del programma Good Morning America, Elton John è tornato a parlare dei gravi problemi di salute che sta affrontando. Il celebre cantante, oggi 77enne, ha rivelato di aver perso temporaneamente la vista dall’occhio destro a causa di una grave infezione contratta lo scorso luglio.

La perdita della vista all’occhio destro

Il cantante britannico ha rivelato che le sue condizioni sono davvero gravi e non accennano a migliorare. “Non vedo da quattro mesi e non riesco nemmeno a leggere un testo.” – ha dichiarato. A causa di questo problema non riesce a rispettare i suoi impegni musicali ed è stato costretto a mettere in pausa il nuovo album a cui stava lavorando con Bernie Taupin.

“Posso fare qualcosa come questa intervista, ma andare in studio e registrare non lo so, perché non riesco a vedere un testo per cominciare a cantare.” – ha infatti spiegato Elton John a Good Morning America. Poi ha aggiunto: “Non è mai una fortuna che accada una cosa del genere, e mi ha scioccato e non riesco a vedere nulla, non riesco a leggere nulla, non riesco a guardare nulla“.

Elton John

Elton John: fine della carriera musicale?

Nonostante rispetto alla scorsa estate le sue condizioni di salute non siano sostanzialmente migliorate, il cantante britannico resta fiducioso di poter presto tornare a lavoro. “Stiamo prendendo iniziative per migliorare la mia vista.” – ha spiegato senza però fornire ulteriori dettagli.

La malattia non ha infatti piegato lo spirito ottimista ed ironico di Elton John, che durante un recente evento al New York Film Festival ha scherzato sulle sue condizioni di salute. “Non ho più la prostata, un’anca, il ginocchio… ma sono ancora qui!” – ha dichiarato la star.