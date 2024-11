Martina Stavolo, ex Amici, ha cambiato vita: “Ho sofferto molto”

Martina Stavolo, ex cantante di Amici, è diventata psicologa: il mondo della musica le ha causato molta sofferenza.

La storia di Martina Stavolo, ex concorrente dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, dimostra che a volte il successo può avere il gusto amaro e che il cammino verso la realizzazione personale può prendere direzioni inaspettate.

La donna, oggi psicologa, ha partecipato a uno degli incontri del progetto “A mente libera“, organizzato dal Comune di Roma, ed ha spiegato i motivi per cui ha deciso di abbandonare la carriera musicale. Scopriamo tutti i dettagli!

Martina Stavolo: la partecipazione ad Amici

L’incontro dal tema “Scelta, cambiamento e valori personali” si è svolto all’Università Roma Tre. Martina ha prima raccontato come è nata la decisione di partecipare ad Amici.

“Io decido di andare pensando ‘mi vado a divertire, vado a vedere che cos’è questo mondo che tanto mi piace’. E da lì iniziano una serie di provini e prove, tantissime, quattro mesi di casting, non un solo provino. E ai provini ci sono andata anche contro il volere dei miei genitori.” – racconta Stavolo.

Poi prosegue: “Sono state tante le prove da superare. Poi entro in questa centrifuga, in questa cosa enorme, perché Amici ancora oggi è una cosa grande, ma all’epoca noi eravamo ovunque, sempre, h 24 come il Grande Fratello“.

Il percorso da cantante a psicologa

La fama e la notorietà, per Martina, hanno hanno avuto soprattutto lati negativi: “Il successo è stato tantissimo, a un certo punto, come tutte le cose, si trasformano e cambiano. E da quel momento io velocemente passo e torno a voler fare la psicologa“.

“Il mondo dello spettacolo mi ha fatto molto soffrire, ma proprio tantissimo. Quell’ambiente era di un’instabilità pazzesca, era una montagna russa continua, dove avevo molto poco potere decisionale sulla mia vita e su ciò che volessi fare. E in mezzo a queste cose io ho sentito un forte senso di fallimento. Sentivo di non essere riuscita a fare la cantante e quello è stato un momento buio e faticoso.” – spiega ancora.

Poi, finalmente, la scelta di cambiare vita: “Ed è stato un anno e mezzo dove ho passato le montagne russe emotive. Per tutti ero quella di Amici e uscire da quel ruolo era complicato perché tutti mi vedevano così. Io ero anche convinta di dover assecondare le aspettative degli altri. Come se nella vita non esistessero i piani B e altre cose più giuste. E poi la vita da rockstar non faceva per me, amo la routine“.