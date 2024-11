Marco Mengoni, spoiler ad Amici. Nuovo singolo in arrivo?

Ad Amici potrebbe essere stato rivelato in anteprima il nuovo singolo di Marco Mengoni: il cantante ha anche pubblicato un misterioso post.

Marco Mengoni sembra voler stuzzicare la curiosità dei suoi fan con indizi che preannunciano l’arrivo di un nuovo singolo dal titolo “Mandare tutto all’aria”. L’artista potrebbe aver scelto un modo unico e originale per fare questo: una performance a sorpresa nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Scopriamo tutti i dettagli!

Marco Mengoni: un’anticipazione inaspettata

Durante l’ultima puntata di Amici, i ballerini in gara sono stati sfidati a interpretare al meglio una coreografia con una colonna sonora misteriosa. Maria De Filippi, infatti, gli ha subito rivelato che non potevano in alcun modo conoscere quella canzone.

Molti indizi confermano che dietro le note di questo inedito ci sia proprio la voce e l’inconfondibile timbro di Marco Mengoni. Questo elemento ha suscitato grande interesse tra il pubblico e ha alimentato le speculazioni sul prossimo lancio di un singolo da parte dell’artista.

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2024

Segnali e presagi sui social

Anche le attività recenti di Mengoni sui social sembrano indicare che il cantante, dopo un anno di assenza dalla scena, sia pronto a tornare con nuova musica.

Cambiamenti sottili ma significativi sono stati osservati nel profilo Spotify dell’artista, come le nuove animazioni sui canva di alcune sue canzoni e il misterioso -2 apparso tra la giornata di sabato 23 e domenica 24 novembre sul canva di “Cambia un uomo“, come se fosse un countdown.

Oltre a tutti questi segnali, Mengoni ha anche pubblicato un misterioso video su Instagram. Nella clip si vede lui, su uno sfondo nero, precipitare nel nulla per poi riapparire e cadere ancora giù. In sottofondo si sentono le prime parole di quello che potrebbe il suo nuovo singolo: “Per non lasciarmi solo”.