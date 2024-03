Elodie ha duettato a Roma insieme a Renato Zero: per l’occasione la cantante ha indossato un look total black molto sexy.

Elodie è famosa per i suoi look hot che lasciano poco all’immaginazione. Il 20 marzo la cantante è stata ospite del concerto di Renato Zero al Paleur di Roma ed ha indossato un outfit total black che non è passato inosservato.

Elodie e il look total black

Alla prima di “Call my agent2″, Elodie aveva già lasciato tutti senza fiato indossano uno splendido mini abito nero firmato Valentino. Il 20 marzo, in occasione del duetto con Renato Zero, la popstar ha indossato un outfit altrettanto interessante.

Tutti i capi indossati fanno parte della collezione Primavera/Estate 2024 di Diesel e portano la firma di Glenn Martens, Direttore Creativo del brand. Elodie ha indossato una lunga gonna nera a vita leggermente alta: si tratta di un capo che sprigiona molta luce grazie al raso lavato con cui è realizzato.

La gonna presenta anche uno spacco laterale che dà un tocco sexy all’outfit. Sopra, ad impreziosire ulteriormente il look, un reggiseno triangolare in jersey. Il costo complessivo della mise di Elodie non è sicuramente accessibile a tutti: la gonna e il top costano, insieme, 1645 euro.

Il duetto con Renato Zero

Elodie e Renato Zero avevano già duettato insieme a Firenze in occasione del tour della cantante. Questa volta i due artisti si sono esibiti sulle note di “Cercami“, lasciando senza parole i fan presenti per assistere allo spettacolo.

Elodie

Qualche giorno fa Elodie si è esibita anche al Mediolanum Forum di Milano in occasione del concerto dei Club Dogo. La cantante sta poi per arrivare sul piccolo schermo: ha partecipato alla serie “Call my agent2″, serie di grande successo prodotta da Sky.

Riproduzione riservata © 2024 - NM