Annalisa ha condiviso su Instagram una lettera che l’ha fatta commuovere: un fan le ha scritto da Kiev per ringraziarla della sua musica.

Il messaggio è stato scritto direttamente dall’Ucraina ed è arrivato a destinazione dopo più di un mese di viaggio. Nella lettera, il fan ha ringraziato Annalisa per la gioia che la sua musica riesce a regalargli nonostante la situazione nel Paese si faccia ogni giorno più complicata. Annalisa ha condiviso il contenuto della missiva nelle sue storie Instagram.

Il contenuto della lettera

Annalisa ha condiviso la lettera su Instagram scrivendo: “Penso non ci sia cosa più grande di questa. Oggi per me è un giorno speciale davvero”. Sotto, la foto del messaggio scritto a mano dal fan lo scorso 20 febbraio ed inviato direttamente dalla capitale Ucraina, Kiev.

Annalisa

Questo il contenuto del biglietto che il fan di Annalisa, rimasto anonimo, ha inviato alla cantante: “Sig.ra Annalisa, Le scrivo solo per ringraziarla per la serenità ed il buonumore che mi dà quando ascolto le sue canzoni; stati d’animo necessari qui a Kiev tra un attacco e l’altro da parte di missili e droni russi. Ancora grazie”.

Annalisa da record: doppio Platino per Sinceramente

Annalisa continua ad essere una delle cantanti italiane più apprezzate e di successo del momento. Il brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo, “Sinceramente”, è stato certificato doppio Disco di Platino da FIMI ( Federazione Industria Musicale Italiana).

Annalisa

La canzone entra quindi a far parte del gruppo dei singoli di Sanremo 2024 certificati doppio Disco di Platino. Insieme a “Sinceramente” hanno ottenuto questo risultato anche “La Noia” di Angelina Mango, “I p’ me, tu p’ te” di Geolier e, ovviamente, l’ultima hit di Mahmood, “Tuta Gold“.

Anche “Mon Amour“, altro grande successo di Annalisa, continua a collezionare record: solo pochi giorni fa ha conquistato il quinto Disco di Platino, con oltre 78 milioni di streaming su Spotify.

