Incredibile, ma vero: Ed Sheeran è diventato il testimone a sorpresa di un matrimonio a Las Vegas! Nella Sin City, la città che non dorme mai nel deserto del Nevada, può capitare davvero di tutto. Anche che al tuo matrimonio si presenti una star di fama mondiale come Ed Sheeran e diventi il tuo testimone di nozze.

Tutto per ‘colpa’ della cancellazione di un concerto previsto all’Allegiant Stadium. A causa di alcuni problemi tecnici l’artista è stato costretto a rinviare lo spettacolo al prossimo 28 ottobre. Ma nonostante questo ha pensato di fare comunque una sorpresa ai suoi fan, presentando il suo nuovo singolo in un contesto davvero eccezionale: un matrimonio.

Come raccontato da Fox 5 Las Vegas, dopo la cancellazione dell’evento all’Allegiant Stadium, Ed si è recato alla Little White Wedding Chapel, una location per cerimonie veloci molto famosa negli Stati Uniti. Nella cappella si stava celebrando in quel momento il matrimonio tra Jordan e Carter Linfield. Senza farsi alcun tipo di problema, il cantautore ha quindi fatto irruzione con un corista e ha regalato ai due sposi una serenata.

Davanti ai pochissimi presenti ha infatti regalato in anteprima mondiale il brano Magical, presente nella tracklist del suo nuovo album in arrivo nelle prossime settimane. Un momento magico che ha trasformato un ‘normale’ matrimonio di Las Vegas in un evento che difficilmente i due sposi potranno dimenticare.

Come se non bastasse la serenata, Ed ha deciso di trasformare quel momento, già di per sé magico, in qualcosa di unico e irripetibile. Si è infatti trasformato in un vero testimone di nozze, e ha firmato e ufficializzato il loro certificato di matrimonio, lasciando i due sposi davvero a bocca aperta.

Una scena diventata rapidamente virale sui social, ma che sorprende fino a un certo punto. Sheeran non è infatti nuovo a sorprese di questo tipo, soprattutto quando si trova in una fase ‘attiva’ della sua carriera. Solo un mese fa, circa, era stato ad esempio protagonista in un negozio Lego di Bloomington, in Minnesota, e nell’occasione aveva anticipato l’arrivo del suo prossimo album.

