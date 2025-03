Dolcenera, pseudonimo di Emanuela Trane, è tornata di recente sul grande schermo. Complice la partecipazione a Pechino Express, il docu-reality condotto da Costantino Della Gherardesca e, per la seconda edizione consecutiva, da Fru.

Il reality, che quest’anno vedrà le 9 coppie in gara sfidarsi in un percorso di 6.000 km tra Filippine, Thailandia e Nepal, vede tra i partecipanti proprio Dolcenera. Infatti, la cantante forma col compagno Gigi Campile la coppia de “I Complici“.

In un’intervista per Il Corriere della Sera, la cantante ha parlato della coppia che forma con Gigi a Pechino Express. “Ci hanno ribattezzato I Complici. In effetti siamo un elemento unico, diverso ma affine“, ha raccontato.