“Alessandra Amoroso incinta”: l’inattesa indiscrezione

Fermento tra i fan di Alessandra Amoroso: secondo alcune indiscrezioni non confermate la cantante sarebbe incinta.

Nelle ultime ore non si fa che parlare di Alessandra Amoroso. La cantante di “Vivere a colori” è infatti finita al centro di una clamorosa indiscrezione seconda la quale potrebbe essere incinta. A fare la segnalazione è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, tramite il suo profilo Instagram.

Alessandra Amoroso: l’indiscrezione

La cantante salentina, famosa per il suo percorso trionfale nel talent show Amici e per una carriera costellata di successi, sarebbe in attesa della sua prima figlia. L’indiscrezione proviene da una fonte vicina all’ambiente del gossip, e specificamente da un post Instagram di Deianira Marzano.

L’esperta ha infatti condiviso un messaggio che le è stato inviato con scritto: “A settembre nasce Penelope Maria Pastore. Oh uno scoop. Alessandra Amoroso è incinta“. Secondo quanto riportato, il compagno e futuro padre sarebbe Valerio Pastore, parte integrante della vita di Alessandra da quando, nel 2021, la loro storia d’amore ha avuto inizio.

Marzano non si è sbilanciata sulla fondatezza della notizia e ha solo commentato: “Se fosse sarebbe bellissimo!“. Secondo le informazioni divulgate sarebbe già noto non solo il sesso del nascituro, una splendida bambina, ma anche il nome scelto dai futuri genitori, Penelope Maria Pastore. La data prevista per la nascita si avvicinerebbe a settembre, dettaglio che sta facendo crescere l’attesa e la curiosità tra fan della cantante.

Una storia d’amore lontana dai riflettori

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore hanno scelto di vivere il loro amore lontani dai riflettori. Valerio, tecnico del suono e più giovane di Alessandra di 8 anni, ha conquistato il cuore della cantante dopo la fine della sua relazione con Stefano Settepani.

La loro storia d’amore è stata sempre vissuta con grande discrezione, e questa notizia, se confermata, rappresenterebbe un capitolo emozionante e nuovo nella loro vita.