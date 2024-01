Trenta concerti unici per festeggiare ogni suo anno di carriera, Daniele Silvestri è pronto ad esibirsi: ecco dove è atteso.

Seguito dai suoi fan da anni grazie alla sua musica che ha fatto la storia, Daniele Silvestri celebra i suoi 30 anni di carriera con una serie di 30 concerti unici, che avranno luogo tutti su un solo palco. Il cantautore romano è super atteso all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con trenta live che si terranno da gennaio ad aprile 2024.

Daniele Silvestri, un viaggio lungo tre decenni

Il progetto, intitolato “Il cantastorie recidivo”, non è solo un viaggio attraverso la carriera di Daniele Silvestri, ma anche un’occasione per ripercorrere 30 anni di storia della società italiana attraverso le sue canzoni.

L’artista romano promette una scaletta di circa 50 brani intercambiabili, che spazieranno tra i successi che hanno segnato la sua carriera dagli esordi ad oggi. Il cantante ha assicurato che ogni serata sarà uno show inedito e originale, in pieno stile Silvestri. “Ogni volta sarà diverso. Anzi, sarà difficile raccontare ciascuna sera così tanto tempo di una storia mia e collettiva”, ha dichiarato l’artista.

I temi al centro dello spettacolo: “Non si può fare finta di niente”

I trenta concerti di Daniele Silvestri, pur se diversi tra loro, avranno al centro un senso di leggerezza, “ma anche con una forte connessione con Emergency. L’attualità entrerà per forza, perché non possiamo girare la testa da un’altra parte davanti a quello che succede ogni giorno. Non si può far finta che la guerra non faccia parte delle nostre vite”, tuona Silvestri.

Sarà coinvolto anche Domenico Procacci con la sua Fandango, perché d un certo punto il racconto diventerà una conversazione approfondita, un podcast e videopodcast, intitolato come “Le cose che abbiamo in comune”.

Gli ospiti attesi sul palco

Ogni concerto vedrà la partecipazione di ospiti diversi, tra cui i già praticamente certi Niccolò Fabi e Max Gazzè. “Alcuni ospiti sono prevedibili, altri meno. Avevo chiesto anche a Daniele De Rossi, ma ha qualche altro impegno”, ammette Daniele Silvestri, nel giorno dell’esonero di Mourinho alla Roma. “Dal punto di vista del tifoso sono entusiasta per lui, da quello dell’amico sono preoccupato“.

Le date dei concerti

Il grande evento è prodotto e organizzato da Francesco Barbaro per OTR Live, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Di seguito, le date dei concerti:

18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31 gennaio;

1, 2, 26, 27, 28 febbraio;

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 29 marzo;

11, 12, 13, 14 aprile.

Biglietti disponibili su otrlive.it e su TicketOne.

