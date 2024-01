L’ex allievo del talent di Canale 5 ha annunciato che andrà in Africa per ritrovare se stesso.

Dopo un anno dalla sua partecipazione ad “Amici” di Maria de Filippi, durante il quale ha anche pubblicato il suo ultimo singolo, “Sbagliato“, Cricca ha lasciato un messaggio sui social che ha fatto preoccupare i fan, i quali temono per lo stato della salute mentale del cantante.

Il messaggio di Cricca sui social

Nelle scorse ore, Cricca, tra gli allievi di “Amici” della scorsa edizione, ha annunciato tramite i suoi profili social che andrà in Africa, in Togo, accompagnato dalla madre. “Voglio staccare la spina e vivere“, ha ammesso poi, affermando di non riuscire attualmente a trovare “un posto nel mondo“.

“La vita – continua – per quanto sia bella è altrettanto stronza e difficile, a volte“. Ha spiegato inoltre che “in questo periodo, in cui ci sono un bel po’ di punti interrogativi qua e là“, avrebbe deciso di “prendere e partire“.

Questo pare essere un periodo di transizione per Cricca, il quale sembra proprio prendersi una pausa sia dalla musica che dai social.

Oltre a dare annuncio dell’imminente partenza, però, il cantante ha fatto trapelare dalle sue parole un sentimento di timore. “Ho tanta paura della vita e di stare solo” ha detto in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Per questo, durante il periodo di lontananza dall’Italia “mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze”, ha ammesso.

Tuttavia, continua, “proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quanto torno ve le faccio vedere“.

Secondo alcune indiscrezioni non confermate direttamente, pare che la storia d’amore tra Cricca e la ballerina Isabel, iniziata proprio tra le mura della casetta di “Amici“, sia giunta al termine, e che quindi tra i motivi del viaggio compaia proprio la fine della loro relazione.

Non stupisce, invece, la meta scelta. Come lui stesso ha raccontato in passato, infatti, la sua è una “famiglia allargata” derivante le adozioni in Africa fatte dai suoi genitori.

Riproduzione riservata © 2024 - NM