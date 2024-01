L’ex bassista dei Beatles ha svelato il suo sogno nel cassetto.

Paul McCartney ha rivelato nel corso di una sessione di domande e risposte sul suo sito web di avere un sogno nel cassetto, quello di voler duettare con Bob Dylan. Alla domanda “C’è qualcun altro con cui vorresti fare un duetto?”, l’ex bassista dei Beatles ha risposto senza alcuna esitazione nominando Bob Dylan, “ma non so se ci arriveremo mai“.

Il sogno nel cassetto di Paul McCartney

Non esiste un’età nella quale bisogna smettere si sognare. Ed è quello che conferma Paul McCartney, l’ex bassista dei Beatles ormai ottantunenne, nel corso di una sessione di domande e risposte avvenuta sul suo sito web.

“Continuo a pensare a Bob Dylan” per un possibile duetto, ha affermato l’artista, tuttavia “non so se ci arriveremo mai“.

Non è la prima volta che Paul McCartney dimostra pubblicamente la sua ammirazione nei confronti dell’artista. Già nel 2020, infatti, aveva rivelato tramite la rivista “Uncut“, di apprezzare il lavoro che fa Bob Dylan. “A volte vorrei essere un po’ più come Bob“, aveva affermato in quell’occasione, e ancora, “è leggendario e non se ne frega un fico secco!“. “Ma io non sono così“, si era poi limitato a dire.

In riferimento all’ultimo album di Bob Dylan, Paul McCartney aveva detto di trovarlo estremamente buono, complimentandosi poi per le capacità di scrittura dell’artista.

La musica come hobby

Il musicista britannico ha da poco spento le ottantuno candeline, ma non sembra ancora pronto ritirarsi dagli impegni lavorativi per godersi una meritatissima pensione.

Per Paul McCartney, stando a quanto ha dichiarato in più occasioni, la musica è per prima cosa un hobby. Anche se dovesse ritirarsi ufficialmente dalle scene musicali, aveva rivelato lui stesso qualche tempo fa al “The Guardian“, l’artista non abbandonerebbe le sue passioni, e continuerebbe comunque a scrivere canzoni in quanto è una cosa che ama fare.

Considerando la natura imprevedibile di Bob Dylan, chissà se si mostrerà interessato alla proposta.

