Concerti in Italia nel 2025: quali sono gli eventi più attesi dell’anno?

Il 2025 sarà ricco di concerti ed eventi live: scopriamo insieme quali sono gli appuntamenti più attesi dell’anno!

L’Italia si prepara a vivere un anno ricco di emozioni musicali nel 2025, con un calendario che promette esperienze indimenticabili per gli amanti della musica di ogni genere. Da grandi ritorni a debutti imperdibili, l’agenda degli eventi si annuncia già densa di appuntamenti con artisti di calibro internazionale e stelle della musica italiana.

I concerti più attesi: le star internazionali

Il 2025 vedrà il ritorno di Justin Timberlake in Italia con un attesissimo concerto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano il 2 giugno, seguito da Dua Lipa che si esibirà all’Ippodromo SNAI La Maura, sempre a Milano, il 7 giugno, portando in scena il suo “Radical Optimism Tour”.

Dua Lipa

Anche Ed Sheeran sarà di ritorno nel bel paese con un concerto previsto allo Stadio Olimpico di Roma il 14 giugno, a conferma dell’amore e del legame che uniscono l’artista britannico al pubblico italiano. L’agenda musicale include anche gli Imagine Dragons che, nell’ambito del loro tour europeo, hanno pianificato ben quattro date italiane, tra cui spiccano due serate allo Stadio Euganeo di Padova il 18 e 19 giugno e una al Diego Armando Maradona di Napoli il 21.

Ed Sheeran

I Linkin Park, con l’introduzione di Emily Armstrong nella band, si esibiranno a Milano il 24 giugno, mentre Bruce Springsteen ha riprogrammato i suoi concerti in Italia, regalando due appuntamenti a Milano il 30 giugno e il 3 luglio, accompagnato dalla E Street Band.

Attesissimi poi i due concerti di Lady Gaga, andati sold out in pochi secondi, che si terranno al Forum di Assago, Milano, il 19 e il 20 ottobre.

La musica italiana non è da meno

Non solo artisti internazionali, il 2025 vedrà anche i grandi nomi della musica italiana salire sul palco. Cesare Cremonini festeggerà 25 anni di carriera con un tour che lo vedrà impegnato in 13 date in tutto il paese, da giugno a luglio, tra cui concerti a Lignano Sabbiadoro, Napoli, Messina, Bari, Padova e Roma.

Cesare Cremonini

Altro grande ritorno è quello di Jovanotti, che dopo aver dovuto annullare il suo precedente tour a causa di un incidente, torna live nel 2025 con il PalaJova, annunciando tappe in varie città italiane da marzo ad aprile.