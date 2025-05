Concertone del Primo Maggio: tutto quello che c’è da sapere

Come ogni anno si terrà a Roma il tradizionale Concertone del Primo Maggio: scopriamo tutto quello che c’è da sapere

Il Concerto del Primo Maggio a Roma è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e non solo. Uno spettacolo che, ogni anno, si riconferma come un momento di alta tensione artistica, culturale e sociale, catalizzando l’attenzione su temi di stringente attualità.

Per l’edizione del 2025, l’evento si prepara a tornare nella sua iconica location di piazza San Giovanni, promettendo ancora una volta di lasciare un’impressione indelebile nei cuori e nelle menti di chi vi parteciperà, sia fisicamente che da remoto.

Un tema che guarda al futuro

Nell’edizione del 2025, il Concerto del Primo Maggio si propone con il leitmotiv “Il futuro suona oggi“. Un tema che invita a riflettere sul ruolo fondamentale della musica nella nostra società come mezzo di narrativa, di presa di coscienza e di mutamento.

Quest’anno, l’attenzione si concentra sul potere evocativo e narrativo del cantautorato, ponendo l’accento sul valore delle parole e dei testi. “Il futuro suona oggi” aspira a essere una celebrazione della diversità musicale italiana, attraverso una variegata miscela di generi che vanno dal pop al rock d’autore, dall’urban all’elettronica, tutti uniti da un comune impegno verso l’audacia e l’innovazione.

I conduttori dell’evento e dove vederlo

La conduzione del Concerto del Primo Maggio 2025 sarà affidata a tre volti noti del panorama musicale italiano: Noemi, Ermal Meta e BigMama. Se per Noemi e Ermal Meta si tratta di una riconferma, avendo già ricoperto questo ruolo nell’edizione precedente, BigMama si appresta a debuttare in questo contesto, dopo aver presentato la prima parte dello show lo scorso anno. Un trio dinamico e eterogeneo, pronto a guidare il pubblico attraverso le diverse sfumature dell’evento.

BigMama

Per garantire che nessuno resti escluso da questa manifestazione di cultura e partecipazione, il Concerto del Primo Maggio sarà accessibile liberamente e trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2. Chi non potesse essere presente fisicamente in piazza San Giovanni avrà quindi l’opportunità di seguire l’evento dal vivo anche attraverso RaiPlay e Rai Italia, testimoniando così un’ulteriore apertura verso un pubblico globale.