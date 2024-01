Il ritorno dei Club Dogo con Elodie in un brano che celebra la resilienza e l’identità milanese: un sodalizio da brividi.

Dopo dieci anni di silenzio, i Club Dogo tornano sulla scena musicale con un nuovo album e una serie di concerti al Forum di Assago a Milano, già sold out in pochissime ore. Tra le tracce del disco, spicca “Soli a Milano”, un brano realizzato in collaborazione con Elodie.

Il significato di “Soli a Milano”

“Soli a Milano” è un singolo che celebra il capoluogo lombardo, noto per le sue nebbie e il suo smog, ma anche la sua resilienza e la sua identità unica. Il testo del brano, infatti, parla di come i protagonisti siano legati alla strada e alla città, e di come, nonostante le difficoltà, siano riusciti a farcela.

Il brano dei Club Dogo e di Elodie, si apre con le parole “Arrivo dalla nebbia, dallo smog / Come la nave di the Fog / Legata alla strada perché è in strada che ancora sto / Se ce l’ho fatta qui, posso farcela dovunque / Come Frank e Jay-Z, lo slang dei miei G”.

Il ritornello del brano, invece, parla di come, nonostante tutto, i protagonisti siano “soli a Milano / In cerca di chi, come noi da qui non se ne andrà mai”. Un passo che evidenzia la solitudine e l’isolamento che possono caratterizzare la vita in città, ma anche la speranza di trovare qualcuno che condivida la stessa esperienza.

I prossimi concerto dei Club Dogo nel 2024

Il singolo realizzato in collaborazione con Elodie, debutterà tra gli altri sul palco di Milano, durante i dieci concerti in programma per il 2024. Il gruppo – formato da Jake La Furia, Gué e Don Joe – possono gioire perché tutte le loro date sono già sold out da tempo.

L’appuntamento dei Club Dogo è al Mediolanum Forum di Assago, per le seguenti date: 10, 11 e 14 marzo, poi anche il 15, 17, 18, 25 e 26 marzo e poi ancora il 15 e 17 aprile.

Di seguito il video del singolo “Soli a Milano”:

