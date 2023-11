Siamo solo agli inizi di Novembre, ma i fan hanno già acquistato tutti i biglietti per i prossimi concerti dei Club Dogo.

Dopo 10 anni di carriere da soliste, i Club Dogo annunciano una reunion che consisterà in dieci Forum di Milano, in programma tra marzo e aprile 2024. Il gruppo – formato da Jake La Furia, Gué e Don Joe – hanno già registrato vendite di 120.000 biglietti: in pratica, i concerti sono già sold out.

La reunion dei Club Dogo

Il loro ultimo disco collettivo risale al 2014, poi solo silenzio da parte del gruppo. Ognuno ha preso la sua strada da solista, raggiungendo grandi successi nel corso degli anni. Ma adesso quello che sembrava solo un sogno, sembra diventare finalmente realtà.

Ad ottobre scorso, con un video i Club Dogo hanno annunciato il loro ritorno con tanto di date e dettagli sui prossimi concerti programmati per il prossimo anno. L’annuncio ha subito fatto oltre oltre 10 milioni di views.

Si prepara la città di Milano, del sindaco Beppe Sala, ad accogliere la reunion dei tre artisti. L’appuntamento è al Mediolanum Forum di Assago, per le seguenti date: 10, 11 e 14 marzo, poi anche il 15, 17, 18, 25 e 26 marzo e poi ancora il 15 e 17 aprile.

120mila biglietti già venduti

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita. O meglio, erano. Ad oggi sembra che siano già stati venduti 120.000 biglietti per i concerti in programma per il 2024. Un numero che si tradurrebbe nello stadio di San Siro, riempito due volte.

E allora, perché non raddoppiare gli appuntamenti? Per Jake La Furia, Gué e Don Joe, questo non è possibile. Come spiegato loro stessi, hanno sempre dato il massimo su palchi in spazi al chiuso. In caso contrario, non riuscirebbero ad esibirsi al massimo delle loro potenzialità.

Riproduzione riservata © 2023 - NM