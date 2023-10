I Club Dogo annunciano tre concerti nel 2024: le date e i biglietti dei live di Milano delle leggende del rap italiano.

L’attesa è terminata. Finalmente i Club Dogo hanno cominciato a snocciolare in cosa consisterà la reunion che li ha visti protagonisti in questi giorni. O meglio, che li vedrà protagonisti nel 2024 e che è stata annunciata nel bel mezzo di ottobre 2023.

Jake, Guè e Don Joe sono tornati a unire le forze e sono pronti a conquistare ancora una volta lo scettro dell’hip hop italiano. Dopo aver annunciato il ritorno con un video che ha per protagonisti Claudio Santamaria e il sindaco Beppe Sala, il collettivo ha svelato la data e i dettagli di tre concerti che li vedranno protagonisti il prossimo anno.

Club Dogo live 2024: le date

L’entusiasmo è straordinario. Forse nessuno si sarebbe aspettato che la notizia del ritorno dei Dogo potesse generare un’euforia di questo tipo. Che i tre fossero molto amati dagli appassionati di musica hip hop era scontato, ma che ci fosse una nostalgia così grande per la loro musica probabilmente non lo sospettavano nemmeno Jake, Guè e Don Joe. Lo dimostrano gli oltre 10 milioni di views raccolte dal video dell’annuncio.

Club Dogo

Senza nemmeno sapere cosa avrebbero fatto con questa reunion, i fan hanno risposto presente. E i Dogo hanno deciso di controrispondere immediatamente con il primo grande annuncio: torneranno finalmente dal vivo con tre concerti esclusivi nella loro città, quella che li ha cresciuti, Milano.

L’appuntamento è per il 10, 11 e 14 marzo al Mediolanum Forum di Assago. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita dal 25 ottobre. Ma le sorprese, con tutta probabilità, non sono finite qui.

Quale scaletta presenteranno i Club Dogo?

Domanda più che lecita. Il gruppo è fermo discograficamente dal 2014 e il loro ultimo brano è datato 2015. Con tutta probabilità ci sarà spazio per almeno una canzone nuova, che non sappiamo se verrà presentata già in questo 2023 o magari direttamente sul palco. La sensazione è che buona parte della scaletta sarà basata, giustamente, sui successi che hanno reso il Cerbero del rap italiano amato in tutta la penisola.

Di seguito la scaletta presentata nell’ultimo live del 2015:

– Spacco tutto

– Voi non siete come noi

– Saluta i king

– Weekend

– Sayonara

– Il mio mondo, le mie regole

– Soldi

– All’ultimo respiro

– Brucia ancora

– Il ragazzo d’oro

– Inno nazionale

– Brivido

– Gli anni d’oro

– Zarro!

– Per la gente

– Chissenefrega

– Sai zio

– Puro Bogotà

– Tornerò da re

– P.E.S.

– Dieci anni fa

– Una volta sola

– Lisa

– Fragili

