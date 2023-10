I Club Dogo stanno per tornare: ufficiale la reunion nel 2024, annunciata con un video suoi canali social del collettivo.

I Club Dogo sono ufficialmente tornati in pista. Dopo giorni di sussurri, voci, rumor che si sono rincorsi in lungo e in largo, a Milano e dintorni e in qualunque parte d’Italia interessata al mondo del rap, il trio è uscito allo scoperto. Guè, Jake La Furia e Don Joe sono tornati insieme. O meglio, stanno per farlo.

L’attesa terminerà infatti nel 2024. A dieci anni esatti di distanza dall’uscita del loro ultimo album, quello storico Non siamo più quelli di Mi Fist che ha in un solo momento posto la parola fine alla storia del più influente trio rap degli anni Duemila e dato il via alla carriera da solista di tutti e tre i membri del gruppo, quasi egualmente brillante. Ma cosa c’è da aspettarsi da questa reunion?

Il ritorno dei Club Dogo: l’annuncio ufficiale

Attraverso alcune bandiere e alcuni volantini apparsi in giro per Milano, e attraverso un più canonico annuncio sui social network, i Club Dogo hanno annunciato il loro ritorno. Una reunion ipotizzata, paventata, anche solo augurata per anni e anni dai tantissimi fan di un gruppo che, in poco più di dieci anni, non aveva solo fatto la storia del rap in Italia, ma aveva sostanzialmente anche lanciato le basi per il fenomeno trap che ha poi di lì a poco investito la penisola.

Jake La Furia

Insieme per la prima volta dai tempi del singolo Start It Over del 2015, Guè, Jake e Don Joe non hanno ancora spiegato in cosa consisterà questa reunion. Ma intanto hanno fatto salire l’hype attraverso un video che ha per protagonisti l’attore Claudio Santamaria e addirittura il primo cittadino di Milano, Beppe Sala:

Cosa aspettarsi dai Club Dogo?

Resta da capire in cosa consisterà questo ritorno del Cerbero del rap italiano. Si tratterà di un’operazione di marketing per cercare di rinverdire i fasti di un tempo? Verranno ricordati, attraverso anniversari o simili, gli album con cui è cresciuta una generazione di appassionati di musica rap? Ci sarà spazio per dare alle stampe del nuovo materiale o i tre si limiteranno a tornare in tour in tutta Italia?

Al momento non sono stati dettagli ulteriori dettagli, ma una cosa è certa: l’hype per il ritorno dei Dogo è alle stelle, come confermato dai commenti di tanti grandi nomi della nostra musica rap. Il countdown è cominciato: ancora qualche giorno e ne sapremo davvero di più.

