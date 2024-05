Claudio Cecchetto: “Max Pezzali è un ingrato”

Il produttore Claudio Cecchetto ha deciso di parlare senza alcun freno degli artisti da lui scoperti, tra cui Max Pezzali e Amadeus.

Il talent scout, oltre che produttore e dj, Claudio Cecchetto ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera in cui racconta la sua verità sugli artisti che ha contribuito a far emergere. Da Sabrina Salerno a Jovanotti e perfino Max Pezzali: tanti i talenti scoperti dal produttore che sono diventati volti notissimi del panorama musicale italiano.

Claudio Cecchetto e Max Pezzali

Nella lunga intervista, il produttore ha svelato alcuni dettagli del suo rapporto con Max Pezzali. Nonostante sia stato lui a portare il cantante alla fama, i due adesso non sono per nulla in ottimi rapporti.

Quando gli si chiede di parlare di Max, Claudio Cecchetto risponde: “Preferisco parlare di Mauro Repetto, i testi esagerati degli 883 li scriveva lui, l’altro cantava. Gli consigliai di ballare sul palco “così attiri l’attenzione del pubblico”. Era fondamentale”.



Poi conclude con un commento velenoso: “La gratitudine per lui è un optional. Di tutti i miei è stato il più irriconoscente, in questo almeno è il numero 1“. E ancora: “Mah, io non ho fatto nessuna guerra, mi sono difeso. La riconoscenza è sintomo di intelligenza. Non bisogna avere paura di ammettere che il tuo successo è dipeso da un altro, vieni apprezzato di più“.

Claudio Cecchetto

Il nome d’arte di Amadeus

Tra i personaggi famosi con cui il talent scout ha lavorato c’è anche Amadeus. Ed è stato proprio lui a suggerli di trovare un nome d’arte. “Il nome lo presi dalla canzone di Falco” – racconta Cecchetto – “Amedeo non funzionava. Non voleva, poi si è arreso, ormai lo chiama così pure sua madre”.

“Gli diedi appuntamento in hotel, dopo le prove del Festivalbar. Tornai dopo ore e lo trovai ad aspettarmi con il sorriso. “Eccomi, sono qua”. Mi raccontò di aver affittato casa a Milano, invece ogni mattina prendeva il treno delle 5 da Verona“.