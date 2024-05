Angelina Mango: arrestato lo stalker che la perseguitava

Un pregiudicato di 49 anni ha perseguitato per mesi Angelina Mango e sua madre: adesso lo stalker è stato arrestato.

Lo stalker è un pregiudicato di 49 anni, residente in provincia di Ferrara. Angelina Mango e sua madre, Laura Valente, lo avevano già denunciato e nei suoi confronti era stata disposta la misura degli arresti domiciliari. La situazione si è però aggravata e l’uomo è stato oggi arrestato.

Angelina Mango: perseguitata da uno stalker

La vicenda giudiziaria è iniziata a febbraio scorso, quando Angelina Mango e sua madre hanno sporto denuncia nei confronti di un uomo che le perseguitava con continui messaggi WhatsApp e raccomandate. Nei confronti dello stalker era stata disposta la misura degli arresti domiciliari con divieto di avvicinamento, con qualsiasi mezzo, alle due donne.

Il 49enno però, nonostante la misura restrittiva, non ha mai smesso di inviare messaggi e contattare la cantante. Per tale motivo il 20 maggio è stato prelevato dalla sua casa dai carabinieri di Mesola e portato nel reparto di psichiatria dell’ospedale ferrarese Sant’Anna di Cona.

Angelina Mango

Nei confronti dell’uomo il Gip di Milano ha infatti disposto la misura cautelare provvisoria del ricovero in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. Il 49enne sarà costantemente sorvegliato dalla polizia penitenziaria in attesa della valutazione circa una sua eventuale infermità mentale. Per ora Angelina Mango non ha commentato in alcun modo la notizia.

Angelina Mango: il ritorno ad Amici

Nonostante questa triste parentesi, per Angelina Mango si tratta di un periodo pieno di novità e successi. In attesa che esca il suo primo album in studio, “Pokè Melodrsama“, la cantante è tornata sul palco di Amici per presentare un suo brano inedito intitolato “Melodrama”.

La nuova hit di Angelina ha conquistato giudici e spettatori e i video della sua esibizione sono diventanti immediatamente virali sul web. “Grazie per tutto.” – ha detto commossa la cantante dopo la performance – “Qui ho imparato e disimparato a vivere nello stesso momento, e questa cosa è bellissima. Mi state regalando il mondo”.