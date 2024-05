Allarme Covid al concerto di Taylor Swift: “Fatevi il tampone”

L’allarme è stato lanciato su Tik Tok: sembra che i concerti francesi di Taylor Swift abbiano creato un cluster di Covid.

Le 4 tappe dell’Eras Tour di Taylor Swift a Parigi potrebbero aver fatto aumentare di molto il numero dei contagiati dal Covid nella capitale francese. Questa è la notizia che circola negli ultimi giorni ore su TikTok, con diversi video che raccomandano a chi ha partecipato agli show di farsi un tampone.

Taylor Swift: allarme Covid per i concerti a Parigi

Sono 180mila le persone che hanno partecipato ai concerti di Taylor Swift alla Défense Arena di Parigi tra giovedì 9 e domenica 12 maggio. Un numero davvero impressionante, che sembrerebbe giustificare il timore di una nuova scia di contagi da Covid. Per gli esperti, però, per il momento non c’è nulla di cui preoccuparsi.

https://www.tiktok.com/@carow_ptg/video/7370330764946296097?embed_source=121374463%2C121433650%2C121404358%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.ilfattoquotidiano.it%2F2024%2F05%2F21%2Fse-eri-al-concerto-di-taylor-swift-fai-un-tampone-allarme-covid-dopo-i-4-show-della-popstar%2F7556365%2F&referer_video_id=7370330764946296097

“Sappiamo dall’inizio che questi grandi eventi come i concerti aumentano la trasmissione del virus” – ha dichiarato a Bfm Tv Serge Smadja, uno dei capi di Sos Médecins. Secondo l’associazione, il numero deicasi accertati sarebbe in crescita ma resterebbe comunque molto basso.

Sulla stessa rete televisiva francese, una fan americana di Swift, volata a Parigi proprio per assistere al concerto, ha dichiarato: “Sono stata molto sorpresa al mio ritorno di essere stata contaminata, ma erano 15 anni che non andavo in Francia, ed è valsa la pena anche prendersi il Covid”.

Le prossime date del tour europeo

Nei prossimi mesi Taylor Swift continuerà a portare il suo Eras Tour in giro per l’Europa. Ecco le prossime tappe:

