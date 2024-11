Chris Martin cade in un buco sul palco: paura tra i fan

Chris Martin, frontman dei Coldplay, è caduto in un buco che si è aperto sul palco durante un concerto a Melbourne.

Dopo la malattia che ha tenuto lontano dal palco il batterista Guy Berryman, sembra che la sfortuna continui a perseguitare i Coldplay. Questa volta ad essere colpito è stato il frontman della band, Chris Martin, che durante un concerto al Marvel Stadium di Melbourne, in Australia, è caduto in un buco che si è improvvisamente aperto sul palco.

La caduta di Martin ha sollevato immediatamente l’apprensione dei fan presenti, preoccupazione trasformata poi in sollievo quando il cantante è riapparso illeso, trattando l’incidente con humour e gratitudine verso chi gli è corso in aiuto.

Chris Martin: incidente sul palco

Mentre si esibiva Chris Martin ha vissuto un momento di spavento precipitando improvvisamente in un buco che si è formato sul palco. Il silenzio preoccupato del pubblico è stato presto spezzato dalle rassicurazioni del cantante, il quale, ripresosi dallo shock iniziale, ha scherzato sull’accaduto.

“Questo non era previsto, grazie per avermi aiutato. Sto bene.” – ha detto il cantante ringraziando calorosamente i membri dello staff che prontamente sono intervenuti per assisterlo. Il video dell’incidente è immediatamente diventato virale sui social.

@la.repubblica Durante il concerto dei Coldplay al Marvel Stadium di Melbourne, in Australia, Chris Martin è caduto in una botola aperta sul palco uscendone miracolosamente illeso. Il cantante, 47 anni, è precipitato bruscamente mentre parlava davanti a una folla di 50mila persone ed è stato preso al volo da un tecnico. “Non era programmato, è stata quasi una scena da YouTube” ha commentato il frontman. Video @‌natalietakii ♬ suono originale – la.repubblica

Le reazioni e la solidarietà

Non appena si è diffusa la notizia dell’incidente, i fan e il pubblico in generale hanno espresso forte apprensione per lo stato di salute di Martin, rapidamente rassicurati dallo stesso artista che si è prontamente rivolto a loro con parole di ringraziamento.

Curiosamente, non è la prima volta che un artista incappa in un simile disavventura sullo stesso suolo. Anche Olivia Rodrigo, durante un suo recente concerto a Melbourne, aveva fatto i conti con un episodio analogo, cadendo in una botola sul palco. Anche in quel caso, l’artista ha affrontato l’accaduto con leggerezza ed è stata in grado di tranquillizzare i fan, rialzandosi e continuando la performance come se nulla fosse.