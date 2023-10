Wu-Tang Clan: la carriera, i membri e il significato del collettivo americano che ha rivoluzionato la musica hip hop.

La storia della musica hip hop è stata fatta da grandi personaggi, come Tupac e Biggie, ma anche da grandi collettivi. Uno su tutti: il Wu-Tang Clan. Un vero e proprio supergruppo formato da alcuni dei più importanti mc della storia, fonte di ispirazione per tantissimi rapper non solo negli Stati Uniti, ma nel mondo intero. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questo leggendario gruppo.

Chi sono i Wu-Tang Clan

La storia del collettivo parte all’alba degli anni Novanta a Staten Island, New York, dalle ceneri di un gruppo formato da Prince Rakeem, conosciuto anche come RZA, e dai cugini GZA e Ol’ Dirty Bastard. Già attivi nel mondo dell’hip hop, i tre scelgono di creare una nuova formazione, alla quale si aggiungono ben presto altri sei mc: Ghostface Killah, Method Man, U-God, Raekwon the Chef, Inspectah Deck e Masta Killa.

Inizia così la loro avventura, e parte subito fortissimo: il loro singolo Protect Ya Neck supera in poco tempo le 10mila copie, pur non ricevendo grandissima promozione. Si apre così la strada per il debutto discografico, affidato all’album Enter the Wu-Tang (36 Chambers), il cui titolo si rifà alla teosofia Shaolin, per la quale è necessario superare quattro camere di conoscenza delle arti marziali per poter diventare monaco a tutti gli effetti.

Il successo del disco è straordinario: ottiene un disco di platino, grazie anche a brani come C.R.E.A.M. e nel corso del tempo viene identificato da tutti gli appassionati e gli esperti del genere come uno dei più grandi album di tutti i tempi.

Forti di questo exploit, i membri del gruppo scelgono di intraprendere una carriera solista, a partire da Method Man, fino ad arrivare ai primi storici album di Raekwon e GZA, e successivamente di GhostFace. Tornano a lavorare insieme nel 1997, quando danno alle spalle il secondo album, Wu-Tang Forever, che ancora una volta ottiene un successo straordinario, pur sorprendendo meno rispetto al disco di debutto.

Dalla fine degli anni Novanta a oggi il gruppo ha quindi alternato pubblicazioni ufficiali a stagioni da solisti, in cui non sono mancati lavori molto apprezzati da pubblico e critica, con fortune alternate e con alcuni eventi traumatici a contrassegnare la loro storia. Su tutti, la morte di Ol’ Dirty Bastard per overdose. Cosa fanno oggi i Wu-Tang? Continuano a essere attivi e a portare avanti la loro storia leggendaria. Una guida per tutti coloro che amano l’hip hop delle origini.

I membri del collettivo

– RZA è il leader del collettivo, nonché il principale produttore.

– GZA, cugino del leader, è il principale mc.

– Ol’ Dirty Bastard, altro cugino, è stato uno dei fondatori del collettivo, famoso per lei testi particolarmente contorti.

– Method Man, il rapper più apprezzato dell’intero Clan.

– Raewkon, l’inventore del “mafioso rap”.

– GhostFace Killah, il rapper tecnicamente più dotato del collettivo.

– Inspectah Deck, altro membro della folta truppa di mc.

– U-God, la voce roca e profonda dei Wu-Tang.

– Masta Killa, l’mc “intellettuale”, famoso per la dieta vegetariana e per uno stile che differisce da quello dei colleghi.

– Cappadonna, membro onorario del clan.

Wu-Tang Clan: la discografia in studio

1993 – Enter the Wu-Tang (36 Chambers)

1997 – Wu-Tang Forever

2000 – The W

2001 – Iron Flag

2008 – 8 Diagrams

2014 – A Better Tomorrow

2015 – Once Upon a Time in Shaolin

Sai che…

– Ai Wu-Tang è ispirata anche l’omonima canzone di Coez.

– Cosa significa Wu-Tang? Difficile dirlo. Come nome d’arte è infatti un acronimo che può avere diversi significati, da We Usually Take All Niggas Garments a Witty Unpredictable Talent and Natural Game. Si tratta comunque di un nome che deriva da alcuni film cinesi basati sul kung-fu.

– Hanno aperto un concerto dei Red Hot Chili Peppers a Udine nel 2007.

– A loro è stata ispirata una linea di abbigliamento e anche alcuni videogiochi.

– Su Instagram il Wu-Tang Clan ha un account ufficiale da milioni di follower.

