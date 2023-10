Jennie Kim: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e rapper delle Blackpink.

Jennie Kim, conosciuta anche come Jennie, è forse la più nota delle Blackpink, di certo una delle più amate del gruppo K-pop famoso in tutto il mondo. Un’artista splendida, talentuosa, in grado di cantare e rappare e già diventata famosa anche da solista, oltre che all’interno del girl group sudcoreano. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Jennie Kim

Jennie Kim è nata a Seul il 16 gennaio 1996 sotto il segno del Capricorno. Figlia unica, ha studiato in Nuova Zelanda presso la Waikowhai Intermediate Schoo. In questi anni neozelandesi ha iniziato a interessarsi al K-pop, e soprattutto alla musica YG Entertainment. Anche per questo motivo, nonostante la madre avesse programmato di mandarla a studiare in Florida durante l’adolescenza, la ragazza ha preferito tornare in Corea del Sud per tentare di inseguire il suo sogno: diventare una cantante.

Microfono

Nel 2010 ha fatto un provino per la YG Entertainment ed è riuscita a entrare inizialmente come tirocinante. Dopo aver studiato per lavorare sul suo inglese e sulle sue capacità di rappare, nel 2012 è stata ufficialmente presentata al pubblico in alcuni progetti musicali di artisti già presenti nel roster. Solo nel 2016 è stata annunciata come primo membro ufficiale di un nuovo gruppo femminile: le Blackpink. Il loro debutto, straordinario, è arrivato con il singolo Square One e poi con il successo di Whistle e Boombayah:

Dopo aver raggiunto un grande successo, e non solo in Corea del Sud, con le Blackpink, la cantante è quindi diventata la prima artista del gruppo a debuttare da solista, nel 2018, ottenendo risultati importantissimi nelle classifiche del proprio Paese.

Jennie: la discografia da solista in studio

2018 – Solo

La vita privata di Jennie

Non si conoscono dettagli sulla vita sentimentale di Jennie. In Corea del Sud è raro infatti che gli artisti possano far trapelare notizie sulle proprie relazioni.

Sai che…

– Nel 2012 divenne per qualche periodo per i fan la “mistery girl“, la “ragazza misteriosa”.

– Vanta un piccolo record: nel 2019 è diventata la prima artista solista coreana ad esibirsi al Coachella.

– Tra le sue principali influenze ci sono Lauryn Hill, Rihanna, ma anche Lana Del Rey, Billie Eilish e H.E.R.

– Oltre che cantante e rapper è anche autrice di molti testi delle Blackpink.

– Ama la moda fin da quando era un’adolescente, e anche per questo si è guadagnata il soprannome di Human Gucci e Human Chanel.

– Jennie è molto attiva nella beneficenza, e in particolare fa parte della campagna Protect Our Family, per la protezione degli animali domestici della Corea del Sud.

– Su Instagram Jennie ha un account ufficiale da diversi milioni di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM