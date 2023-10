Carlo Marrale: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista, cantante e fondatore dello storico gruppo.

Che fine ha fatto Carlo Marrale? In molti sul web negli ultimi anni se lo sono chiesti. Perché il chitarrista e storico co-fondatore dei Matia Bazar è stato un nome importante nel mondo della musica italiana, e anche nella musica internazionale. Un personaggio dal grande talento, in grado di scrivere alcune delle canzoni più famose di tutti i tempi. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Carlo Marrale: biografia e carriera

Carlo Marrale è nato a Genova il 15 marzo 1952 sotto il segno dei Pesci. Fondatore negli anni Settanta dei Jet, storico gruppo italiano solo omonimo rispetto alla band australiana esplosa negli anni Duemila, è diventato famoso per aver fondato anche i Matia Bazar.

Chitarra Stratocaster

Per il gruppo ha scritto alcuni dei più grandi successi, come Stasera che sera, Per un’ora d’amore, C’è tutto un mondo intorno e Vacanze romane. Ha lasciato la band nel 1993 per dedicarsi alla sua carriera da solista e a causa di alcuni contrasti con alcuni membri del gruppo, in particolare con la voce Laura Valente. In effetti, sembra che Carlo non sia mai riuscito ad accettare l’abbandono di Antonella Ruggiero, e che dopo il suo addio avrebbe preferito diventare lui il cantante, senza cercare una sostituta.

Nel 1994 lo abbiamo visto sul palco di Sanremo, per l’ottava volta in carriera, ma prima da solista, con il brano L’ascensore. In anni più recenti ha collaborato con alcuni tenori e si è dedicato ad altri progetti personali. Cosa fa oggi? In questo momento sembra lontano dal mondo della musica, ma chissà che prima o poi non possa tornare a cantare insieme alla band che lui stesso ha contribuito a rendere fondamentale per la musica italiana.

Carlo Marrale: la discografia in studio da solista

1994 – Tra le dita la vita

2007 – Melody Maker

La vita privata di Carlo Marrale: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se sia sposato e se abbia dei figli.

Sai che…

– Alcune sue canzoni sono state incise da grandissimi artisti, italiani e internazionali, di generi diversi: da Irene Cara a Miguel Bosé, da Milva ai Pet Shop Boys, dai Queensryche a Mina.

– Oltre che musicista, è anche pittore e fotografo.

– Carlo Marrale ha una malattia? Scomparso dalle scene negli ultimi anni, non ha mai confermato di avere particolari problemi di salute.

– In tempi recenti ha collaborato con Silvia Mezzanotte, tornando a suonare alcuni dei grandi classici dei Matia Bazar.

– Su Instagram Carlo Marrale ha un account da diverse centinaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM