Silvia Mezzanotte: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’ex cantante dei Matia Bazar, protagonista a Tale e quale show e All Together Now.

I grandi fan dei Matia Bazar hanno amato tutte le voci della storica band genovese. Ma due in particolare sono rimaste nei loro cuori: ovviamente quella incredibile di Antonella Ruggiero, e quella altrettanto straordinaria di Silvia Mezzanotte. Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più su questa talentuosissima interprete bolognese, capace di regalare alla storica formazione di Giancarlo Golzi un record particolare legato al Festival di Sanremo.

Chi è Silvia Mezzanotte: biografia e carriera

Silvia Mezzanotte è nata a Bologna il 22 aprile 1967 sotto il segno del Toro. Appassionata di musica e canto fin da ragazza, fa il suo esordio a Sanremo, nella categoria Giovani, con il brano Sarai grande nel 1990. Si classifica quarta, ma ottiene un discreto riscontro da parte del pubblico.

Silvia Mezzanotte

Durante gli anni Novanta ha la fortuna di collaborare con grandissimi nomi della musica italiana come Laura Pausini, Francesco De Gregori e Mia Martini. La svolta della sua carriera arriva però quando, nel 1999, Giancarlo Golzi dei Matia Bazar le chiede di entrare nel gruppo per sostituire Laura Valente. Con la storica band genovese, partecipa altre tre volte a Sanremo, stavolta tra i Big: la prima con Brivido caldo nel 2000, la seconda con Questa nostra grande storia d’amore nel 2001 e la terza con Messaggio d’amore nel 2002.

Proprio con quest’ultimo brano, i Matia per la seconda volta riescono a conquistare la kermesse, a distanza di 24 anni dalla prima, quando alla voce c’era ancora Antonella Ruggiero. Nel 2004 Silvia decide però di abbandonare il gruppo per tentare la fortuna da solista, e due anni più tardi debutta con l’album Il viaggio, senza ottenere grande successo. Per rilanciarsi, si dedica a diverse partecipazioni in televisione. In questi anni è anche nel cast del reality show Music Farm.

Il suo secondo album, Lunatica, esce nel 2008. A trascinarlo, il singolo Non c’è contatto:

Una nuova svolta nella sua carriera è il ritorno nei Matia Bazar nel 2010. Con la band torna di nuovo a Sanremo nel 2012, con il brano Sei tu. La nuova parentesi all’interno del gruppo dura diversi anni, e la porta a essere protagonista di tre tournée, celebrate anche in un cofanetto per il 40esimo anniversario dei Matia Bazar.

Mentre sono immersi nel loro tour per festeggiare il grande traguardo, però, Giancarlo Golzi muore improvvisamente per un arresto cardiaco. Scossi dalla tragedia, i membri del gruppo decidono di interrompere le loro attività, e nel 2016 Silvia sceglie di tornare definitivamente alla carriera solista. Nello stesso anno partecipa a Tale e quale show, e riesce a conquistare la vittoria finale. È l’inizio di una nuova fase della sua carriera, che la porta a ritornare in auge e a collaborare con la stella del soul Dionne Warwick nel 2018.

Cosa fa oggi Silvia Mezzanotte?

Dal 2021 ha ripreso una collaborazione con Carlo Marrale in nome degli anni insieme nei Matia Bazar. Dal 2023 hanno portato in tour in giro per l’Italia uno spettacolo dedicato ai 40 anni di Vacanze romane, rivisitando in chiave acustica il loro successo e altri classici del loro repertorio.

Silvia Mezzanotte: la discografia da solista in studio

2006 – Il viaggio

2008 – Lunatica

2019 – Aspetta un attimo

La vita privata di Silvia Mezzanotte: marito e figli

Silvia non è mai stata una donna alla ricerca costante dei riflettori, specialmente per ciò che concerne la sua vita privata. Sappiamo che per anni è stata fidanzata con un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma per il resto l’artista ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Solo il 7 settembre 2023, dopo tanti anni di fidanzamento, i due hanno deciso di unire le loro vite ufficialmente. Silvia ha infatti sposato il suo Massimiliano Bucca sul finire dell’estate 2023. Di lui sappiamo solo che è un docente, e che finora non ha avuto figli con la consorte.

Sai che…

– Dove vive Silvia Mezzanotte? Non sappiamo se abiti ancora in pianta stabile a Bologna.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha un legame fortissimo con la famiglia d’origine, in particolare con la nonna paterna, che l’ha praticamente cresciuta.

– Nel 2015 ha fondato un’accademia di canto e si dedica costantemente all’attività didattica.

– Silvia Mezzanotte non è, ovviamente, la moglie di Mango. La consorte del grande Pino era Laura Valente, a sua volta voce dei Matia Bazar per un periodo.

– Non solo musica e televisione. Ha lavorato per diversi anni anche in teatro, con lo spettacolo Regine, dedicato alle grandi voci femminili della storia della musica.

– Ha fatto parte del muro umano di All Together Now nella prima edizione.

– Qual è la malattia di Silvia Mezzanotte? La cantante ha dichiarato di aver sofferto di depressione dopo la morte di Golzi.

– Su Instagram Silvia Mezzanotte ha un account da migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Silvia Mezzanotte, ecco una playlist presente su Spotify: