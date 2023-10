Mike Rutherford: la carriera, la vita privata e le curiosità sul bassista, chitarrista e membro fondatore dei Genesis, ancora oggi elemento cardine del trio britannico.

Mike Rutherford è il Genesis ‘dimenticato’, in un certo senso. Tra i membri originali della band inglese, oltre che tra i membri della formazione classica, è infatti quello generalmente meno lodato, quello che meno salta alla mente. Eppure è l’unico, con Tony Banks, ad aver fatto parte del leggendario gruppo in tutta la sua storia, in quella folk degli inizi, in quella prog degli anni Settanta, in quella pop degli anni Ottanta, e anche nelle apparizioni più recenti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mike Rutherford: biografia e carriera

Michael John Cloete Crawford Rutherford è nato a Guildford, nel Surrey, il 2 ottobre 1950 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, a sette anni riceve dai genitori una chitarra con corde di nylon per otto sterline: “Il primo anno imparai tre accordi, con gran dolore e tormento per le mie dita… terribile“.

basso

Cresciuto, fa la sua prima esperienza negli Anon di Anthony Phillips, e proprio con quest’ultimo negli anni successivi si unisce a Peter Gabriel e Tony Banks per dare vita al primo nucleo dei Genesis. Dopo il primo album sperimentale, la band trova la sua collocazione nel mondo del prog rock con l’arrivo di Phil Collins alla batteria e Steve Hackett alla chitarra. Nascono album classici come Foxtrot e Selling England by the Pound.

Dopo l’addio di Hackett nel 1978, Rutherford si sdoppia e diventa anche chitarrista del gruppo, oltre che bassista, rendendo ancora più centrale il suo ruolo all’interno della band. Va detto, però, che già negli anni precedenti è suo il merito di alcuni degli episodi più brillanti della discografia della band: basti pensare a capolavori come Harlequin, More Fool Me, la prima metà di The Cinema Show, The Musical Box, The Carpet Crawlers e così via. Cosa fa oggi Mike Rutherford? Continua a essere un musicista di primissimo livello nel Regno Unito, oltre che uno dei tre Genesis dell’ultima formazione della band.

Mike Rutherford: la discografia in studio da solista

1980 – Smallcreep’s Day

1982 – Acting Very Strange

2012 – Around Classes

La vita privata di Mike Rutherford: moglie e figli

Mike si divide tra Bisley, nel Surrey, e Cape Town, in Sudafrica. È sposato con Angie dal 13 novembre 1976. I due hanno avuto tre figli: Kate nel 1977, Tom nel 1980, Harry nel 1986.

Sai che…

– Non solo Genesis. Mike ha prodotto anche alcuni album da solista e ha suonato con i Mike + The Mechanics.

– Ha partecipato nel 2012 alla cerimonia conclusiva dei Giochi olimpici di Londra.

– Suo padre era capitano della Royal Navy.

– Con la famiglia ama praticare il polo e l’equitazione.

– Su Instagram Mike Rutherford non ha un account ufficiale.

Di seguito il video di The Living Years di Mike + the Mechanics:

