Inoki: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper di Medioego e Non mi avrete mai.

Inoki è un nome della scena rap italiana. Anzi, è più di un nome. Un personaggio importante, influente, in grado di guadagnarsi successo e rispetto pur senza mai arrivare veramente al mainstream, per scelta o per casualità. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Inoki

Fabiano Ballarin, questo il vero nome di Inoki, è nato a Roma il 2 ottobre 1979 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto con la madre tra Imperia e Bologna, proprio nel capoluogo emiliano si avvicina alla cultura hip hop, prima diventando un writer, poi provando a rappare influenzato dall’ascolto degli Assalti Frontali. Con Gianni KG e Paniko forma la Porzione Massiccia Crew, un collettivo che diventa tra i più apprezzati di Bologna.

Rapper

Gli anni Novanta sono per lui quelli della massima formazione, con tante esperienze in diverse formazioni e in lavori di artisti del calibro di Joe Cassano. Pubblica il suo primo album, 5° Dan, nel 2001. Un disco autoinciso con lo pseudonimo di Inokines. Il seguito arriva quattro anni dopo e s’intitola Fabiano detto Inoki. Si tratta del primo lavoro di un certo spessore, con collaborazioni importanti come quelle con Shablo, Don Joe e i Club Dogo.

Nel 2006 approda a una major e firma con la Warner Music Italy e nel 2007 pubblica il suo terzo album, Nobiltà di strada, che ottiene un grande successo a livello nazionale. Tra i singoli lanciati per promuovere questo lavoro c’è anche Il mio paese se ne frega:

Senza tregua, nel 2012 lancia l’album L’antidoto, un disco dal sound sperimentale e che nei testi esprime forti critiche contro il consumismo e il disimpegno dell’hip hop contemporaneo, sempre più piegato a logiche di mercato. Cosa fa oggi Inoki? Nel 2020 ha firmato un contratto con Asian Fake, etichetta indipendente milanese, e ha pubblicato nel 2021 l’album Medioego, in cui sono presenti tantissimi artisti di rilievo, come Salmo, Tedua e Noemi.

Inoki: la discografia in studio

2001 – 5º Dan (feat. Porzione Massiccia Crew)

2005 – Fabiano detto Inoki

2007 – Nobiltà di strada

2014 – L’antidoto

2021 – Medioego

La vita privata di Inoki: chi è la fidanzata

Inoki ha una compagna da diversi anni, anche se non se ne conosce il nome. Sappiamo però che i due nel 2018 hanno dato vita alla loro prima figlia, Aela.

Sai che…

– Conosciuto anche come Inoki Ness, deve il suo soprannome in primis a una vecchia tag, Enok, che associò in un secondo momento a Enoch, un personaggio dell’Antico Testamento. Ness è invece un’espressione gergale bolognese, e significa ‘ne sa’. Ma il nome Inoki è collegato anche ad Antonio Inoki, uno storico wrestler giapponese.

– Suo padre, Faliero Ballarin, è morto nel 2014.

– Nel 2004 ha collaborato con i Club Dogo. Nello stesso anno ha condotto il programma Rai Hip Hop Generation ed è comparso nella serie L’ispettore Coliandro.

– Tra i suoi rivali più importanti c’è stato in passato il rapper Vacca, con il quale ha poi unito le forze in anni recenti. Nonostante ci abbia collaborato, nel 2012 ha dissato anche Gué Pequeno, accusato di essersi venduto alle major. Ha avuto però anche problemi con Salmo, Marracash e Fedez.

– Per il progetto Call2Play ha collaborato anche con Caparezza.

– Su Instagram Inoki ha un account ufficiale.

