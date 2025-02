Chi sono gli Shkodra Elektronike, all’Eurovision 2025 per l’Albania

Shkodra Elektronike: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo albanese all’Eurovision Song Contest 2025.

In un’edizione accesa immediatamente dalla polemica per Tommy Cash e il suo brano ‘offensivo’ per l’Italia, l’Eurovision Song Contest si prepara a regalare una vetrina importante anche per gli Shkodra Elektronike, un duo di musica elettronica albanese. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono gli Shkodra Elektronike: biografia e carriera

Gli Shkodra Elektronike sono Kolë Laca e Beatriçe Gjergji. Nati a Scutari, comune settentrionale dell’Albania, entrambi sono cresciuti in Italia. Nel 2019 decidono di formare un gruppo e l’anno dopo guadagnano una discreta popolarità nel proprio paese grazie a brani come Ku e gjeta vedin e Synin si Quershia.

Eurovision Song Contest – www.notiziemusica.it

Consapevoli di avere il talento per poter raggiungere anche un pubblico internazionale, cercano nel 2021 di partecipare all’Eurovision Song Contest, seppur solo come co-autori e co-compositori, firmando il brano E jemja nuse di Rezarta Smaja per il Festivali i Këngës, una sorta di Sanremo locale, senza avere fortuna.

Consolidata la propria fama negli anni successivi, grazie alla pubblicazione di un EP e alla partecipazione a un festival della loro città, Scutari, nel 2024 partecipano ancora al Festivali i Këngës, stavolta in prima persona. E in questo caso riescono a ottenere la vittoria grazie al brano Zjerm, con cui parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea.

Sai che…

– Sulla loro vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio e non sappiamo se siano sposati, se abbiano una relazione o se invece siano semplicemente colleghi e compagni d’avventura nel mondo della musica.

– Non solo pop e musica elettronica, il loro stile è caratterizzato da una fusione di generi, con una grande attenzione per la musica tradizionale albanese.

– Hanno partecipato come ospiti anche a X Factor Albania.

– Su Instagram gli Shkodra Elektronike hanno un account da decine di migliaia di follower. Sono presenti con un account anche su TikTok.

