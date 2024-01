Chi sono Le Donatella, le gemelle showgirl lanciate da X Factor

Le Donatella: i nomi, la carriera, la vita privata e le curiosità sulle due sorelle gemelle lanciate da X Factor nel 2012.

Ormai showgirl e dj piuttosto affermate e amate, Le Donatella sono balzate agli onori della cronaca come cantanti diversi anni fa, per poi diventare due delle ragazze più conosciute dagli amanti del gossip. Per conoscerle meglio, andiamo a ripercorrere la loro carriera alla scoperta di alcuni segreti.

Chi sono Le Donatella: biografia e carriera

Le Donatella sono Giulia Provvedi e Silvia Provvedi. Sorelle gemelle, sono nate a Modena il 1° dicembre 1993 sotto il segno del Sagittario. A 19 anni partecipano alle Audizioni di X Factor. Superate le fasi iniziali, entrano nella fase finale nella categoria Gruppi Vocali, guidate da Arisa. La loro avventura finisce al quarto Live.

Le Donatella

Nel 2013 pubblicano il loro album d’esordio, Unpredictable, da cui sono estratti i singoli Fooled Again, Magic e Love Comes Quickly, cover dei Pet Shop Boys. Nel 2014 passano all’italiano con il singolo Scarpe Diem, in cui si avvicinano a sonorità rap. Sull’onda del successo mediatico (ma soprattutto come personaggi di spettacolo più che di musica), nel 2015 partecipano al reality L’isola dei famosi, da cui escono vittoriose.

Nei mesi successi raggiungono il successo con il singolo Baby Bastard Inside e nel 2016 debuttano come conduttrici televisive per il programma Italian Pro Surfer di Italia 1. Partecipano ancora a dei talent anche nel 2018: prima alla seconda edizione di Dance Dance Dance, poi alla terza del Grande Fratello VIP.

Oltre a far parlare di sé spesso per gli scatti provocanti sui social, negli ultimi anni hanno pubblicato prima dell’estate 2019 il singolo Scusami ma esco, prodotto da Big Fish.

Cosa fanno oggi Le Donatella?

Pur non avendo abbandonato del tutto il mondo della musica, da anni ormai sono diventate dei personaggi popolari soprattutto del mondo della televisione e del gossip, anche grazie ai loro tanti amori famosi.

La vita privata di Silvia e Giulia Provvedi: chi sono i fidanzati e i figli

Spesso finite sulle riviste di gossip per i propri fidanzati, Le Donatella non si sono fatte mancare anche amori famosi. Giulia Provvedi è stata fidanzata infatti anche con il calciatore Pierluigi Gollini. La loro storia sarebbe finita definitivamente nel 2020 e l’anno dopo la showgirl avrebbe avuto un flirt con Francesco Sole.

Per quanto riguarda Silvia, nel 2018 ha iniziato una relazione con Giorgio De Stefano. Dalla loro storia è nata la sua prima figlia, la piccola Nicole, nata il 18 giugno 2020. Pochi giorni dopo De Stefano, figlio illegittimo del boss Don Paolino, è stato condannato a 12 anni e otto mesi di carcere.

Sai che…

– Il loro primo nome d’arte era Provs Destiantion.

– Hanno posato per l’edizione italiana di Playboy, fotografate da Fabrizio Corona.

– Hanno fatto parte del cast della prima edizione di All Together Now.

– Il loro nome d’arte nasce dall’amore per Donatella Rettore.

– Su Instagram Le Donatella hanno un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok hanno un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni delle Donatella, ecco una playlist presente su Spotify:

