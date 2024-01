Chi è Vince Clarke, il fondatore e primo leader dei Depeche Mode

Vince Clarke: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul tastierista, fondatore ed ex leader dei Depeche Mode.

I fan dei Depeche Mode sanno bene che il fondatore della band, nonché primo leader e autore delle prime canzoni di un gruppo che ha fatto la storia della musica, non è stato Martin Gore, né tanto meno Dave Gahan, bensì Vince Clarke.

Autore della prima canzone in assoluto del gruppo, Photographic, nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare anche nel mondo anche in molti altri progetti, pubblicando anche diversi album da solista. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Vince Clarke: biografia e carriera

Vincent John Martin, questo il suo vero nome, è nato a Basildon, in Inghilterra, il 3 luglio 1960 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da ragazzo, fonda con alcuni amici il gruppo No Romance in China, poi diventato Composition of Sound e infine Depeche Mode.

Tastiera pianoforte pianola

Il 1980 è l’anno che cambia la sua vita e quella anche del suo storico gruppo. Durante un’audizione nota infatti un giovane cantante dal grande carisma, in grado di interpretare Heroes di David Bowie senza pagare uno scotto troppo grande con la versione originale. Il ragazzo si chiama Dave Gahan e viene assunto da Clarke come cantante dei Depeche Mode.

Poco tempo dopo Daniel Miller, discografico dell’etichetta Mute, nota la band in un pub, durante una loro esibizione in apertura dei Fad Gadget. Impressionato, si propone di diventare il loro produttore. Nel 1981 la band è quindi pronta a lanciare il primo album, Speak & Spell. Il disco è un successo immediato, grazie soprattutto a singoli come Dreaming of Me, New Life e in particolar modo la hit Just Can’t Get Enough, ancora oggi una delle canzoni più amate del gruppo:

Nonostante il grande successo, Clarke decide però di lasciare improvvisamente la sua creatura. Il motivo? A quanto sembra, una distanza di vedute tra lui e Martin Gore. Mentre Vince voleva continuare a proporre un sound new wave più ballabile, Gore preferiva tentare sperimentazioni più ardite in ambito synthpop.

Terminata l’esperienza nei Depeche Mode, Clarke forma nel 1982 un altro gruppo, il duo Yazoo con Alison Moyet. Dopo un paio d’album di successo, anche questa esperienza arriva però al termine. Alla ricerca di un nuovo cantante, forma con Andy Bell nel 1985 gli Erasure, progetto che riesce a portare a vanti per lungo termine.

Nonostante non sia più tornato all’interno dei Depeche Mode, nel 2011 ha collaborato nuovamente con la sua vecchia band realizzando un remix di Behind the Wheel. Ha inoltre collaborato con Martin Gore anche in un progetto inedito, dando vita al duo VCMG. Questa loro unione si concretizza nell’album Ssss.

Cosa fa oggi Vince Clarke?

Musicista trasformato in leggenda proprio dalla creazione dell’iconica band di Gore e Gahan, oggi Vince continua a suonare negli Erasure, ma nel 2023 ha pubblicato anche un album da solista, il terzo della sua carriera.

Vince Clarke: la discografia in studio

1993 – Lucky Bastard

2009 – Deeptronica

2023 – Songs of Silence

La vita privata di Vince Clarke: moglie e figli

Sposato per tanti anni con Tracy Hurley Martin, madre di Oscar, suo figlio, Vince Clarke ha dovuto dire addio alla moglie nei primi giorni del 2024. La donna è stata uccisa da un cancro allo stomaco. A divulgare la notizia è stato Andy Bell attraverso i suoi canali social: “Non ci sono parole. Il mio cuore, la mia anima e tutto il mio amore vanno a Vincent e Oscar, Tonya, Michael, Isabelle e a tutta la famiglia e gli amici di Tracy”.

Pur mantenendo un certo riservo sulla sua vita, nel 2023 il musicista aveva confessato in un’intervista a The Quietus la sua esperienza tragica: “Una cosa del genere influenza tutto ciò che fai. Influisce sulla tua vita. Penso che abbia influenzato il modo in cui ascolto e guardo la musica. Fare questo genere di musica in particolare è molto terapeutico, mi ha aiutato a disattivare ogni altra cosa e a pensare solo ai suoni. Anche se non sono io che sto vivendo quella cosa direttamente. Io sono solo un badante”.

Sai che…

– Nel 2020 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Depeche Mode.

– Dove vive Vince Clarke? Il noto musicista viveva con la moglie a New York.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Vince Clarke ha un account quasi inutilizzato.

