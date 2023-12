Valeria Marini: la carriera in musica, la vita privata e tutte le curiosità su una delle soubrette di maggior successo in Italia.

Soubrette e attrice famosa soprattutto per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi, o per i varietà del Bagaglino, Valeria Marini non è solo un’attrice e una soubrette, ma anche una cantante, almeno per alcuni singoli lanciati soprattutto durante l’estate e in grado di raggiungere un discreto successo.

Protagonista anche di vari reality show, come il Grande Fratello Vip, Valeria è stata per vent’anni una vera e propria sex symbol, protagonista anche sui rotocalchi rosa per la storia con Vittorio Cecchi Gori. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera in musica e sulla sua vita privata.

Chi è Valeria Marini: biografia e carriera da cantante

Valeria Virginia Laura Marini, questo il suo nome completo, è nata a Roma il 14 maggio 1967 sotto il segno del Toro. Cresciuta a Roma da padre originario di Vignanello, in provincia di Viterbo, si è trasferita a Cagliari da ragazza dopo la separazione dei genitori per seguire la madre, di origini sarde. Muove i primi passi della sua carriera a Porto Rotondo, lavorando come ragazze immagine assieme a Jovanotti, in un’epoca in cui nessuno dei due sono conosciuti al grande pubblico. Si è quindi trasferita a Roma, e ha cominciato a lavorare come modella.

Negli anni Novanta comincia quindi la sua carriera da attrice e di lì a poco arriva anche al mondo della televisione, raccogliendo un successo straordinario. Da sempre interessata anche al mondo della musica, ha fatto il suo esordio con un singolo nel 2010, lanciando il brano una cover di Volare di Domenico Modugno in collaborazione con Roberto Onofri, per raccogliere fondi da destinare ai terremotati dell’Abruzzo.

Presta quindi la voce a due brani scritti per lei da Gigi D’Alessio, Amare amare amare e Seduzione di donna, inseriti nella compilation 3 x te. Le sue esperienze nel mondo della musica non si fermano però qui. Nel 2019 torna alla carica con un brano reggaeton dal titolo Me gusta, ottenendo un discreto riscontro nel pieno dell’estate.

Cosa fa oggi Valeria Marini?

Protagonista di vari talent negli ultimi anni, ha continuato a dedicarsi anche alla musica. Nel 2020 ha pubblicato il singolo Boom, e ha lanciato a dicembre il suo primo singolo natalizio, Il mio Natale è una bomba, con Kelly Joyce.

La sua ultima avventura musicale, se si esclude il ruolo di concorrente nel programma. Tale e quale show e ne Il cantante mascherato, è il singolo Baci stellari, pubblicato nel 2022:

La vita privata di Valeria Marini: marito e figli

La storia d’amore più lunga e chiacchierata della sua vita è quella con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Valeria gli è rimasta accanto anche dopo il suo fallimento economico. Durante la loro relazione ha avuto un aborto spontaneo a causa di alcuni problemi di salute.

Non si è mai sposata con il noto imprenditore, ma è convolata a nozze il 5 maggio 2013 con un altro imprenditore, Giovanni Cottone, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, la stessa in cui si era sposato Totti. Dopo meno di un anno i due si sono separati, e la Sacra Rota ha annullato le loro nozze a causa di un precedente matrimonio di Cottone con un’altra donna.

Chi è oggi il compagno di Valeria Marini? Dal luglio del 2023 ha iniziato una relazione con un politico, Gerolamo Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia.

Sai che…

– Nel 2010 ha collaborato con Gigi D’Alessio cantando anche in alcune tappe del suo tour.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni dell’attrice e imprenditrice romana.

– Dove abita Valeria Marini? Nel cuore di Roma, a quanto pare a Piazza di Spagna.

– Su Instagram Valeria Marini ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Valeria Marini, ecco una playlist presente su Spotify:

