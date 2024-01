Chi è Tyla, la cantante sudafricana grande protagonista ai Grammy

Tyla: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla star sudafricana che ha conquistato l’America.

Negli Stati Uniti è passata dallo status di ‘next big thing‘ a vera e propria star della musica pop, in Africa è addirittura un vero traino per un movimento musicale in grande ascesa. Stiamo parlando di Tyla, un’artista che sta ancora cercando di conquistare definitivamente il mercato europeo ma che ha tutto per diventare una popstar in grado di spostare le masse. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tyla: biografia e carriera

Tyla Laura Seethal, questo il nome completo dell’artista africana, è nata a Johannesburg il 30 gennaio 2002 sotto il segno dell’Aquario. Appassionata di musica fin da bambina, ha cominciato molto presto a cantare e a sorprendere tutti con la propria voce. Muove i primi passi su YouTube, pubblicando cover di varie canzoni famose. Sfacciata e coraggiosa, oltre che convinta dei propri mezzi, ben presto ha cercato di farsi conoscere inviando tramite Instagram i video delle sue cover ad alcune celebrità del mondo della musica.

Riesce in questo modo ad attirare l’attenzione del suo manager, che sceglie di metterla sotto la propria ala protettiva e guidarla verso il successo. Nel 2019 Tyla arriva così a registrare il suo primo singolo, Getting Late, e ottiene risultati importanti in patria.

Si apre così la strada nel mondo della musica e nel giro di pochi anni riesce a ottenere un contratto molto importante con un’etichetta americana, la Epic Records. Dopo aver pubblicato brani di ottima fattura come Overdue e Too Late, nel 2023 si esibisce dal vivo per la prima volta in Europa, in particolare alla settimana della moda di Milano, cantando anche il suo nuovo singolo Been Thinking. Si tratta di una vera svolta per la sua carriera.

Cosa fa oggi Tyla?

Regina dell’estate 2023 in America con il singolo Water, in grado di raggiungere la top 10 anche nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100 (prima artista sudafricana a riuscirci), ha ottenuto una candidatura ai Grammy nella categoria Miglior interpretazione di musica africana. Un risultato che potrebbe segnare l’inizio per una nuova fortunata fase della sua carriera, in attesa dell’uscita del suo primo eponimo album.

La vita privata di Tyla: chi è il fidanzato?

Nonostante stia diventando rapidamente famosa in tutto il mondo, al momento non sappiamo se la cantante sudafricana abbia o meno un fidanzato.

Sai che…

– Quali sono le origini di Tyla? Come per molti connazionali vanta origini irlandesi, olandesi e zulu.

– Ha seguito Chris Brown nel suo tour europeo come artista ospite nel 2023.

– Su Instagram Tyla ha un account ufficiale da milioni di follower. Su TikTok con il suo profilo ufficiale è ancora più famosa.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tyla, ecco una playlist presente su Spotify:

