Cristina Scuccia: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla suora che ha vinto The Voice of Italy 2 e ha partecipato anche a Ballando con le stelle.

Suor Cristina è stata forse la suora più famosa al mondo. Almeno tra quelle con il dono della musica. Oggi conosciuta semplicemente come Cristina Scuccia, è stata la vincitrice assoluta della seconda edizione di The Voice of Italy nel team di J-Ax, ed è ancora una delle voci più ricercate dai tanti fan del talent di Rai 2, pur avendo ormai abbandonato il voto.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, completamente rivoluzionata dalla scelta di fare a meno del velo per intraprendere un percorso all’interno della televisione italiana.

Chi è Cristina Scuccia: biografia e carriera

Cristina Scuccia è nata a Vittoria, Ragusa, il 19 agosto 1988 sotto il segno del Leone. Cresciuta con la famiglia, nel 2007 fa il suo debutto nel musical Il coraggio di amare nel ruolo di Suor Rosa. Frequenta nel 2008 l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy, guidata da docenti come Tiziana Rivale.

Suor Cristina Scuccia

Inizia il proprio cammino di postulato nel 2009, e prende i voti nel 2012, entrando nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia. Nel 2013 vince il concorso canoro Good News Festival in Roma, trasmesso da TV2000. Il brano che le ha permesso di trionfare, Senza la tua voce, diventa il suo primo singolo.

Forte di questo successo, partecipa l’anno dopo a The Voice of Italy e arriva al grande trionfo, conquistando un contratto con la Universal. Il suo primo album, Sister Cristina, esce nel novembre 2014 per la Universal Music Italia, anticipato dal singolo Like a Virgin, cover dello storico successo di Madonna:

Dal 2015 al 2017 entra nel cast del musical Sister Act diretto da Saverio Marconi. Pubblica quindi nel 2018 il secondo album, Felice. L’anno dopo prende parte come concorrente a due talent show negli Stati Uniti d’America, mentre in Italia partecipa a Ballando con le stelle. Ma la svolta della sua vita arriverà pochi anni dopo.

Cosa fa oggi Cristina Scuccia

Continua la sua carriera ma, pur non rinunciando alla fede, non è più Suor Cristina: l’8 settembre 2019 ha preso i voti perpetui, per poi rinunciare al velo e presentarsi nel 2022 a Verissimo per confessare il cambiamento della sua vita.

L’ex vincitrice di The Voice è tornata Cristina Scuccia e ha continuato a inseguire il sogno di fare carriera nel mondo della musica. Nel frattempo, nel 2023, si è concessa una partecipazione come concorrente al reality show L’Isola dei Famosi, prima di pubblicare a marzo il singolo La felicità è una direzione. A novembre è quindi diventata coach del programma Io Canto Generation.

La vita privata di Cristina Scuccia: marito e figli

Chi è la fidanzata di Cristina Scuccia? Non lo sappiamo. Se qualche tempo fa Cristina aveva affermato di essersi innamorata, senza rivelare l’identità della persona amata (che avrebbe conosciuto in Spagna), Helena Prestes, protagonista con lei del reality L’isola dei famosi, ha affermato che secondo lei l’ex suora non sarebbe eterosessuale. Al momento non si hanno altre informazioni.

Sai che…

– Dopo aver rinunciato al velo ha lavorato per un periodo come cameriera.

– Qual è la malattia di Cristina Scuccia? L’ex suora ha scoperto da pochissimo di essere celiaca.

– Cristina Scuccia torna in convento? La risposta è ‘no’, anche se molti hater vorrebbero vederla di nuovo con il velo, non avendo apprezzato la sua decisione.

– Sembra che Cristina avrebbe dovuto prendere parte anche all’edizione 2023 del Grande Fratello, ma alla fine il suo ingresso nella casa è saltato.

– Il video della sua Blind Audition a The Voice sulle note di No One di Alicia Keys è stato il quarto più visto in tutto il mondo nel 2014.

– Dove vive Suor Cristina, o meglio Cristina Scuccia? A quanto pare dopo aver lasciato i voti ha deciso di trasferirsi in Spagna, anche se per lavoro ormai trascorre di nuovo molto tempo in Italia.

– Nel 2014 ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano.

– Su Instagram Cristina Scuccia ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok Cristina ha un profilo molto seguito.

