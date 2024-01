Chi è Skin, straordinaria voce degli Skunk Anansie

Skin: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante degli Skunk Anansie, ex giudice di X Factor Italia.

Skin è uno dei personaggi più interessanti che il rock inglese abbia prodotto tra gli anni Novanta e i Duemila. Dotata di una voce molto riconoscibile, spesso urlante, e di una spiccata personalità, ha trascinato letteralmente al successo la sua band storica, gli Skunk Anansie, riuscendo però a strappare consensi anche come solista. Ripercorriamo insieme la sua carriera e la sua vita privata attraverso alcune curiosità.

Chi è Skin: biografia e carriera

Deborah Anne Dyer, questo il vero nome di Skin, è nata a Londra il 3 agosto 1967 sotto il segno del Leone. Appassionata di musica fin da giovanissima, ha formato nel 1994 gli Skunk Anansie. In poco tempo la band è riuscita a farsi riconoscere, soprattutto per la personalità di Skin, per la sua immagine d’impatto (con lo scalpo completamente rasato), e per i testi spesso provocatori.

Skin

Nel corso di tanti anni di onorata carriera gli Skunk Anansie si sono distinti per un rock con sonorità piuttosto dure ma sempre attento alle melodie, e quindi spesso anche radiofonico. Tra i loro successi c’è My Ugly Boy.

Ma non solo di band si è nutrita la carriera di Skin. Nel 2003 la talentuosa cantante infatti si è allontanata momentaneamente dal gruppo per tentare una carriera solista. Ha debuttato con l’album Fleshwounds, capace di raggiungere il sesto posto in Italia. Al primo successo ha fatto seguito il secondo album del 2006, Fake Chemical State, trascinato da singoli come Just Let the Sun:

Nel maggio dello stesso anno ha preso anche parte al Concertone del Primo Maggio a Roma, confermando il suo grande feeling con l’Italia. Nonostante i buoni risultati, comunque, la carriera solista di Skin si è esaruita presto e la cantante è tornata nel suo gruppo storico.

Cosa fa oggi Skin?

Continua a essere la frontwoman degli Skunk Anansie, ma non si nega qualche esperienza anche da solista. Nel 2024 è stata infatti annunciata tra gli ospito della serata dei duetti del Festival di Sanremo. La cantante britannica interpreterà in particolare Hallelujah insieme ai Santi Francesi.

Skin: la discografia da solista in studio

2003 – Fleshwounds

2006 – Fake Chemical State

La vita privata di Skin: moglie e figli

Skin è bisessuale. È stata sposata dal 2013 al 2015 con la produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly. Le due non hanno però mai avuto figli. Curioso che nel 2013, l’11 agosto, abbia simulato un matrimonio omosessuale in Italia con Christiana, più precisamente in Trentino-Alto Adige. All’epoca nel nostro paese le unioni gay non erano ancora legali.

Da diverso tempo la cantante è fidanzata con Ladyfag, scrittrice canadese e organizzatrice d’eventi tra le più affermate di New York. Le due hanno presto annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, o meglio di una figlia, Lev Lylah, nata nel Giorno del ringraziamento del 2021, come confermato dalle due sui loro social.

Sai che…

– Skin è alta 1 metro e 65.

– Occasionalmente ha lavorato come modella.

– Ha studiato design d’interni, ma è riuscita a ottenere la laurea solo honoris causa dopo aver raggiunto un grande successo.

– Perché Skin non ha i capelli? Lo ha spiegato in alcune interviste la stessa cantante. Non c’è un motivo preciso, lo ha fatto una volta per superare l’insicurezza e, sentendosi meglio, ha voluto continuare a mantenere il nuovo look. Ogni tanto li fa crescere, ma presto si stufa e torna a tagliarli.

– Qual è la malattia di Skin? Non sembrerebbe soffrire per particolari patologie.

– Non sappiamo dove vive e quanto guadagna Skin, anche se per un periodo ha preso dimora a Milano per impegni lavorativi.

– Nel 2015 è diventata giudice di X Factor Italia per la nona edizione del programma.

– Su Instagram Skin ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Skin, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM